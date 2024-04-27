В Тюменской области к паводку прибавилось еще одно испытание: штормовой ветер. Фото

В Тюменской области штормовым ветром сносит остановки

28 апреля 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

В Тюменской области порывы ветра достигают 25 метров в секунду Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Тюменской области бушует штормовой ветер с порывами до 25 метров в секунду. Из-за этого опасного явления в разных районах региона происходят разрушения — падают остановки, ограждения, светофоры и деревья, сообщают очевидцы. «На Харьковской остановка упала на автомобиль», — написал тюменец в telegram-канале «Тюмень №1». В комментариях к этому сообщению еще один горожанин поделился фотографией упавшего светофора возе магазина «Ашан». Штормовой ветер, порывы которого достигают 25 метров в секунду, осложняет паводковую обстановку в регионе. 28 апреля уровень воды в городе Ишим за сутки поднялся на 12 сантиметров, составив 1037 сантиметров, а в селе Абатском увеличился на 11 сантиметров, составив 1208. На трассе Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск затруднено движение и собралась пробка. Вместе со штормовым ветром бушуют ливневые дожди и грозы. Все это формирует волну, которая подвергает дамбы и насыпи возле села Абатского огромной нагрузке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области бушует штормовой ветер с порывами до 25 метров в секунду. Из-за этого опасного явления в разных районах региона происходят разрушения — падают остановки, ограждения, светофоры и деревья, сообщают очевидцы. «На Харьковской остановка упала на автомобиль», — написал тюменец в telegram-канале «Тюмень №1». В комментариях к этому сообщению еще один горожанин поделился фотографией упавшего светофора возе магазина «Ашан». Штормовой ветер, порывы которого достигают 25 метров в секунду, осложняет паводковую обстановку в регионе. 28 апреля уровень воды в городе Ишим за сутки поднялся на 12 сантиметров, составив 1037 сантиметров, а в селе Абатском увеличился на 11 сантиметров, составив 1208. На трассе Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск затруднено движение и собралась пробка. Вместе со штормовым ветром бушуют ливневые дожди и грозы. Все это формирует волну, которая подвергает дамбы и насыпи возле села Абатского огромной нагрузке.