Депутат Госдумы Скрозникова: школьников могут привлечь к работе в колхозе

01 мая 2024 в 07:03 Размер текста - 17 +

Закон не запрещает привлекать школьников к труду, сказала Анна Скрозникова Фото: Александр Мамаев © URA.RU Закон не запрещает школам привлекать детей к работе в колхозе. Об этом в беседе с URA.RU рассказала член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова. «Безусловно, стоит привлекать школьников. В свое время, важной частью школьной жизни была работа в колхозе, где весной школьники помогали с уборкой картошки, высадке деревьев и цветов, на сенокосе. Учеников начальной школы на полевые работы не привлекали, они могли работать на пришкольных участках, оказывать помощь в библиотеке, в музее и др. Сегодня закон позволяет привлекать школьников к труду за рамками образовательной программы и поэтому важно прививать в школе навыки и привычки к общественно-полезному и производственному труду», — сказала Анна Скрозникова. Новость по теме «Ведомости»: спрос на подростков у работодателей в РФ вырос почти в три раза Она отметила, что трудоустройство несовершеннолетних стало проще. «Теперь достаточно согласия одного из родителей, чтобы заключить трудовой договор, а раньше требовалось согласие органов опеки и попечительства. Для работодателей исключили необходимость проведения за свой счет предварительного медицинского осмотра несовершеннолетних работников. Одним из главных предстоящих нововведений в вопросе трудоустройства станет сокращение продолжительности рабочего времени. Если раньше для подростков в возрасте 14-15 лет по российскому законодательству было установлено ограничение — не более 24 часов в неделю, то с 1 июня 2024 года по новому порядку будет предусмотрено сокращение на четыре часа», — сообщила депутат. Также изменения коснутся общих правил приема на работу несовершеннолетних, продолжила собеседница агентства. «Подростки в возрасте от 14 до 17 лет, чтобы устроиться на работу, должны будут предоставить работодателю справку от образовательного учреждения, подтверждающую их возраст и обучение. Кроме этого, работодатели будут обязаны соблюдать особые условия, гарантирующие безопасность и защиту интересов подростков», — подчеркнула собеседница агентства. Президент России Владимир Путин поручил упростить трудоустройство несовершеннолетних россиян. Он заявил, что необходимо начать предоставлять работодателям, которые трудоустраивают россиян до 18 лет, льготы, а также упростить прием на работу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Закон не запрещает школам привлекать детей к работе в колхозе. Об этом в беседе с URA.RU рассказала член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова. «Безусловно, стоит привлекать школьников. В свое время, важной частью школьной жизни была работа в колхозе, где весной школьники помогали с уборкой картошки, высадке деревьев и цветов, на сенокосе. Учеников начальной школы на полевые работы не привлекали, они могли работать на пришкольных участках, оказывать помощь в библиотеке, в музее и др. Сегодня закон позволяет привлекать школьников к труду за рамками образовательной программы и поэтому важно прививать в школе навыки и привычки к общественно-полезному и производственному труду», — сказала Анна Скрозникова. Она отметила, что трудоустройство несовершеннолетних стало проще. «Теперь достаточно согласия одного из родителей, чтобы заключить трудовой договор, а раньше требовалось согласие органов опеки и попечительства. Для работодателей исключили необходимость проведения за свой счет предварительного медицинского осмотра несовершеннолетних работников. Одним из главных предстоящих нововведений в вопросе трудоустройства станет сокращение продолжительности рабочего времени. Если раньше для подростков в возрасте 14-15 лет по российскому законодательству было установлено ограничение — не более 24 часов в неделю, то с 1 июня 2024 года по новому порядку будет предусмотрено сокращение на четыре часа», — сообщила депутат. Также изменения коснутся общих правил приема на работу несовершеннолетних, продолжила собеседница агентства. «Подростки в возрасте от 14 до 17 лет, чтобы устроиться на работу, должны будут предоставить работодателю справку от образовательного учреждения, подтверждающую их возраст и обучение. Кроме этого, работодатели будут обязаны соблюдать особые условия, гарантирующие безопасность и защиту интересов подростков», — подчеркнула собеседница агентства. Президент России Владимир Путин поручил упростить трудоустройство несовершеннолетних россиян. Он заявил, что необходимо начать предоставлять работодателям, которые трудоустраивают россиян до 18 лет, льготы, а также упростить прием на работу.