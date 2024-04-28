Солиста «Коррозии металла» наказали за демонстрацию нацистской символики

Сергея Троицкого оштрафовали на тысячу рублей
Солист группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий получил штраф в размере тысячи рублей за демонстрацию нацистской символики на концерте. Об этом сообщает суд в Нижнем Новгороде, передает РИА Новости.
Троицкий был задержан на концерте в клубе «Ненависть» 28 апреля. Поводом для ареста послужила демонстрация нацистской символики с его стороны. Были задержаны и другие участники группы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.