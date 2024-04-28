Солиста «Коррозии металла» наказали за демонстрацию нацистской символики

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Сергея Троицкого оштрафовали на тысячу рублей Фото:

Солист группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий получил штраф в размере тысячи рублей за демонстрацию нацистской символики на концерте. Об этом сообщает суд в Нижнем Новгороде, передает РИА Новости.

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Кто такой Сергей «Паук» Троицкий и за что его задержали в Нижнем Новгороде

Троицкий был задержан на концерте в клубе «Ненависть» 28 апреля. Поводом для ареста послужила демонстрация нацистской символики с его стороны. Были задержаны и другие участники группы.

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Солист группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий получил штраф в размере тысячи рублей за демонстрацию нацистской символики на концерте. Об этом сообщает суд в Нижнем Новгороде, передает РИА Новости. Троицкий был задержан на концерте в клубе «Ненависть» 28 апреля. Поводом для ареста послужила демонстрация нацистской символики с его стороны. Были задержаны и другие участники группы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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