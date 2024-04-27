В земляной насыпи у тюменского села Абатского обнаружены протечки

28 апреля 2024 в 19:10 Размер текста - 17 +

Сотрудники МЧС вовремя заметили протечки земляной насыпи возле села Абатское Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В районе трассы Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск у села Абатского (Тюменская область) обнаружены протечки в земляной насыпи. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области. «В ходе очередного мониторинга были выявлены протечки. Сотрудники МЧС России проводят работы по укреплению, дополнительно устанавливают барьерные ограждения для предотвращения сползания грунта и перелива воды», — рассказали ТАСС в ведомстве. Сейчас спасатели усилили контроль и патрулирование для своевременного обнаружения протечек. Работы производятся в круглосуточном режиме, задействованы 218 человек, 17 единиц техники и 7 плавсредств. Уровень воды в городе Ишим за сутки поднялся на 12 сантиметров, составив 1037 сантиметров, а в селе Абатском на 11 сантиметров, составив 1208 см. На трассе Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск затруднено движение и собралась пробка. Ситуацию осложняет штормовой ветер, порывы которого достигают 25 метров в секунду. Вместе с ним бушуют ливневые дожди и грозы. Все это формирует волну, которая подвергает дамбы и насыпи возле села Абатского огромной нагрузке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В районе трассы Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск у села Абатского (Тюменская область) обнаружены протечки в земляной насыпи. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области. «В ходе очередного мониторинга были выявлены протечки. Сотрудники МЧС России проводят работы по укреплению, дополнительно устанавливают барьерные ограждения для предотвращения сползания грунта и перелива воды», — рассказали ТАСС в ведомстве. Сейчас спасатели усилили контроль и патрулирование для своевременного обнаружения протечек. Работы производятся в круглосуточном режиме, задействованы 218 человек, 17 единиц техники и 7 плавсредств. Уровень воды в городе Ишим за сутки поднялся на 12 сантиметров, составив 1037 сантиметров, а в селе Абатском на 11 сантиметров, составив 1208 см. На трассе Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск затруднено движение и собралась пробка. Ситуацию осложняет штормовой ветер, порывы которого достигают 25 метров в секунду. Вместе с ним бушуют ливневые дожди и грозы. Все это формирует волну, которая подвергает дамбы и насыпи возле села Абатского огромной нагрузке.