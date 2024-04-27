27 апреля 2024

Тюменцы в 12 населенных пунктах остались без света из-за молнии и сильного ветра

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск., лэп, туча, опора, энергетика, электричество
Молния попала в линию электропередач и обесточила три населенных пункта в Тюменской области Фото:

В Тюменской области три населенных пункта обесточены из-за молнии, которая попала в линию электропередач. Еще восемь остались без света из-за сильных порывов ветра, одно отключили по требованию МЧС, сообщает региональный информационный центр правительства.

«В Тюменском районе попадание молнии в линию электропередачи привело к обесточиванию части населенных пунктов Московский, Дербыши и СНТ „Москвичка“. В результате сильных порывов ветра без света осталась часть жителей Ембаево, Заводоуковска, Плюхино, Пышминки, Железного Перебора, Покровки и Яковлево. По требованию МЧС, было частично обесточено село Омутинское», — написано в telegram-канале ведомства.

«Россети Тюмень» в составе 11 бригад работают над восстановлением электроснабжения. Весь персонал переведен в режим повышенной готовности.

В Тюменской области бушует штормовой ветер, порывы которого достигают 25 метров в секунду. Вместе с ним идут ливневые дожди и грозы. Из-за опасного природного явления в разных районах региона происходят разрушения — падают остановки, ограждения, светофоры и деревья. Все это формирует волну, которая подвергает дамбы и насыпи возле села Абатского огромной нагрузке.

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В Тюменской области три населенных пункта обесточены из-за молнии, которая попала в линию электропередач. Еще восемь остались без света из-за сильных порывов ветра, одно отключили по требованию МЧС, сообщает региональный информационный центр правительства. «В Тюменском районе попадание молнии в линию электропередачи привело к обесточиванию части населенных пунктов Московский, Дербыши и СНТ „Москвичка“. В результате сильных порывов ветра без света осталась часть жителей Ембаево, Заводоуковска, Плюхино, Пышминки, Железного Перебора, Покровки и Яковлево. По требованию МЧС, было частично обесточено село Омутинское», — написано в telegram-канале ведомства. «Россети Тюмень» в составе 11 бригад работают над восстановлением электроснабжения. Весь персонал переведен в режим повышенной готовности. В Тюменской области бушует штормовой ветер, порывы которого достигают 25 метров в секунду. Вместе с ним идут ливневые дожди и грозы. Из-за опасного природного явления в разных районах региона происходят разрушения — падают остановки, ограждения, светофоры и деревья. Все это формирует волну, которая подвергает дамбы и насыпи возле села Абатского огромной нагрузке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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