Тюменцы в 12 населенных пунктах остались без света из-за молнии и сильного ветра

В Тюменской области три населенных пункта обесточены из-за молнии, которая попала в линию электропередач. Еще восемь остались без света из-за сильных порывов ветра, одно отключили по требованию МЧС, сообщает региональный информационный центр правительства.
«В Тюменском районе попадание молнии в линию электропередачи привело к обесточиванию части населенных пунктов Московский, Дербыши и СНТ „Москвичка“. В результате сильных порывов ветра без света осталась часть жителей Ембаево, Заводоуковска, Плюхино, Пышминки, Железного Перебора, Покровки и Яковлево. По требованию МЧС, было частично обесточено село Омутинское», — написано в telegram-канале ведомства.
«Россети Тюмень» в составе 11 бригад работают над восстановлением электроснабжения. Весь персонал переведен в режим повышенной готовности.
В Тюменской области бушует штормовой ветер, порывы которого достигают 25 метров в секунду. Вместе с ним идут ливневые дожди и грозы. Из-за опасного природного явления в разных районах региона происходят разрушения — падают остановки, ограждения, светофоры и деревья. Все это формирует волну, которая подвергает дамбы и насыпи возле села Абатского огромной нагрузке.
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В Тюменской области три населенных пункта обесточены из-за молнии, которая попала в линию электропередач. Еще восемь остались без света из-за сильных порывов ветра, одно отключили по требованию МЧС, сообщает региональный информационный центр правительства. «В Тюменском районе попадание молнии в линию электропередачи привело к обесточиванию части населенных пунктов Московский, Дербыши и СНТ „Москвичка“. В результате сильных порывов ветра без света осталась часть жителей Ембаево, Заводоуковска, Плюхино, Пышминки, Железного Перебора, Покровки и Яковлево. По требованию МЧС, было частично обесточено село Омутинское», — написано в telegram-канале ведомства. «Россети Тюмень» в составе 11 бригад работают над восстановлением электроснабжения. Весь персонал переведен в режим повышенной готовности. В Тюменской области бушует штормовой ветер, порывы которого достигают 25 метров в секунду. Вместе с ним идут ливневые дожди и грозы. Из-за опасного природного явления в разных районах региона происходят разрушения — падают остановки, ограждения, светофоры и деревья. Все это формирует волну, которая подвергает дамбы и насыпи возле села Абатского огромной нагрузке.