Уровень воды в реке Ишим возле тюменского села Абатское побил очередной рекорд. На 20:00 (18:00 по мск) 28 апреля он достиг 1213 сантиметров, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
«Уровень воды в реке Ишим по состоянию на 20:00 28 апреля составляет 1213 сантиметров. За день прирост — 6 сантиметров. За последние два часа уровень поднялся на два сантиметра», — написано в telegram-канале ведомства.
Уровень воды в городе Ишим — 1043 сантиметра. Его прирост за день составил шесть сантиметров. В Викулово — 814, с подъемом на 46 сантиметров.
В селе Абатское уровень воды поднялся до 1209 сантиметров. Из-за сильного юго-западного ветра, который формирует волну, дамбы и насыпи подвергаются большой нагрузке. В районе трассы Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск уже обнаружены протечки.
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Уровень воды в реке Ишим возле тюменского села Абатское побил очередной рекорд. На 20:00 (18:00 по мск) 28 апреля он достиг 1213 сантиметров, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. «Уровень воды в реке Ишим по состоянию на 20:00 28 апреля составляет 1213 сантиметров. За день прирост — 6 сантиметров. За последние два часа уровень поднялся на два сантиметра», — написано в telegram-канале ведомства. Уровень воды в городе Ишим — 1043 сантиметра. Его прирост за день составил шесть сантиметров. В Викулово — 814, с подъемом на 46 сантиметров. В селе Абатское уровень воды поднялся до 1209 сантиметров. Из-за сильного юго-западного ветра, который формирует волну, дамбы и насыпи подвергаются большой нагрузке. В районе трассы Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск уже обнаружены протечки.