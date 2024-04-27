27 апреля 2024

Уровень воды в реке Ишим побил очередной рекорд. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Ишим, паводок 19 апреля. Ишим , половодье, ишим, паводок, наводнение, потоп, разлив
ровень воды в реке Ишим возле тюменского села Абатское достиг 1213 сантиметров Фото:
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Уровень воды в реке Ишим возле тюменского села Абатское побил очередной рекорд. На 20:00 (18:00 по мск) 28 апреля он достиг 1213 сантиметров, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

«Уровень воды в реке Ишим по состоянию на 20:00 28 апреля составляет 1213 сантиметров. За день прирост — 6 сантиметров. За последние два часа уровень поднялся на два сантиметра», — написано в telegram-канале ведомства.

Уровень воды в городе Ишим — 1043 сантиметра. Его прирост за день составил шесть сантиметров. В Викулово — 814, с подъемом на 46 сантиметров.

В селе Абатское уровень воды поднялся до 1209 сантиметров. Из-за сильного юго-западного ветра, который формирует волну, дамбы и насыпи подвергаются большой нагрузке. В районе трассы Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск уже обнаружены протечки.

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Уровень воды в реке Ишим возле тюменского села Абатское побил очередной рекорд. На 20:00 (18:00 по мск) 28 апреля он достиг 1213 сантиметров, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. «Уровень воды в реке Ишим по состоянию на 20:00 28 апреля составляет 1213 сантиметров. За день прирост — 6 сантиметров. За последние два часа уровень поднялся на два сантиметра», — написано в telegram-канале ведомства. Уровень воды в городе Ишим — 1043 сантиметра. Его прирост за день составил шесть сантиметров. В Викулово — 814, с подъемом на 46 сантиметров. В селе Абатское уровень воды поднялся до 1209 сантиметров. Из-за сильного юго-западного ветра, который формирует волну, дамбы и насыпи подвергаются большой нагрузке. В районе трассы Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск уже обнаружены протечки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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