Подполье: ВС России уничтожили 14 иностранных наемников в Николаеве

28 апреля 2024 в 21:32 Размер текста - 17 +

Сергей Лебедев сообщил, что сопротивление фиксировало присутствие англоязычных наемников Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Четырнадцать иностранных наемников ликвидированы, еще восемь пострадали при ударе ВС РФ по отелям «Ривьера» и «Хелен» в Николаеве. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «По наблюдениям сопротивления, не менее четырнадцати погибших [наемников] увезли в сторону морга в том же микрорайоне Намыв», — заявил Лебедев в беседе с РИА Новости. По его словам, восемь пострадавших иностранных наемников были госпитализированы. Он отметил, что после утреннего нападения на Николаев к месту, где пребывали иностранные наемники, были направлены восемь машин скорой помощи с включенными сигнальными огнями. Доступ к зданиям был ограничен блокпостами военных и сотрудников СБУ. Лебедев также подчеркнул, что сопротивление Николаева фиксировало присутствие англоязычных иностранных военных в отелях, по которым нанесли удар. Помимо этого, жители Николаева отмечали прибытие в город граждан Канады, США и других стран. Ранее сообщалось, что более 3100 наемников участвуют в боевых действиях на стороне Украины. В настоящее время для передачи в суд и заочного осуждения направлено пять уголовных дел в отношении наемников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Четырнадцать иностранных наемников ликвидированы, еще восемь пострадали при ударе ВС РФ по отелям «Ривьера» и «Хелен» в Николаеве. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «По наблюдениям сопротивления, не менее четырнадцати погибших [наемников] увезли в сторону морга в том же микрорайоне Намыв», — заявил Лебедев в беседе с РИА Новости. По его словам, восемь пострадавших иностранных наемников были госпитализированы. Он отметил, что после утреннего нападения на Николаев к месту, где пребывали иностранные наемники, были направлены восемь машин скорой помощи с включенными сигнальными огнями. Доступ к зданиям был ограничен блокпостами военных и сотрудников СБУ. Лебедев также подчеркнул, что сопротивление Николаева фиксировало присутствие англоязычных иностранных военных в отелях, по которым нанесли удар. Помимо этого, жители Николаева отмечали прибытие в город граждан Канады, США и других стран. Ранее сообщалось, что более 3100 наемников участвуют в боевых действиях на стороне Украины. В настоящее время для передачи в суд и заочного осуждения направлено пять уголовных дел в отношении наемников.