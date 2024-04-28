Зеленский: Украина ведет переговоры с США о поддержке на 10 лет вперед

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Владимир Зеленский рассчитывает заключить с США соглашение о предоставлении помощи на 10 лет вперед Фото:

Украина и США разрабатывают двустороннее соглашение о безопасности на десять лет вперед. В частности, Киев рассчитывает договорить о предоставлении военной и финансовой помощи на этот период. Об этом рассказал украинский глава Владимир Зеленский.

«Украина и США работают над двусторонним соглашением о безопасности, уже над конкретным текстом работают. Обсуждаются конкретные основы нашей безопасности, нашего взаимодействия. Работаем над тем, чтобы зафиксировать конкретные уровни поддержки — на этот год и на следующие 10 лет», — подчеркнул Зеленский в своем видеообращении. Его слова передают argumenti.ru. В частности, ожидается военная, финансовая и политическая поддержка, отметил президент Украины.

Палата представителей Конгресса США 21 апреля приняла законопроект о предоставлении Киеву 61 миллиарда рублей. При этом на Западе уверены, что такая поддержка только вредит Киеву и исключает завершение конфликта с Россией мирным путем.

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Украина и США разрабатывают двустороннее соглашение о безопасности на десять лет вперед. В частности, Киев рассчитывает договорить о предоставлении военной и финансовой помощи на этот период. Об этом рассказал украинский глава Владимир Зеленский. «Украина и США работают над двусторонним соглашением о безопасности, уже над конкретным текстом работают. Обсуждаются конкретные основы нашей безопасности, нашего взаимодействия. Работаем над тем, чтобы зафиксировать конкретные уровни поддержки — на этот год и на следующие 10 лет», — подчеркнул Зеленский в своем видеообращении. Его слова передают argumenti.ru. В частности, ожидается военная, финансовая и политическая поддержка, отметил президент Украины. Палата представителей Конгресса США 21 апреля приняла законопроект о предоставлении Киеву 61 миллиарда рублей. При этом на Западе уверены, что такая поддержка только вредит Киеву и исключает завершение конфликта с Россией мирным путем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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