Зеленский: Украина ведет переговоры с США о поддержке на 10 лет вперед

28 апреля 2024 в 21:56 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский рассчитывает заключить с США соглашение о предоставлении помощи на 10 лет вперед Фото: Официальный сайт президента Украины Украина и США разрабатывают двустороннее соглашение о безопасности на десять лет вперед. В частности, Киев рассчитывает договорить о предоставлении военной и финансовой помощи на этот период. Об этом рассказал украинский глава Владимир Зеленский. «Украина и США работают над двусторонним соглашением о безопасности, уже над конкретным текстом работают. Обсуждаются конкретные основы нашей безопасности, нашего взаимодействия. Работаем над тем, чтобы зафиксировать конкретные уровни поддержки — на этот год и на следующие 10 лет», — подчеркнул Зеленский в своем видеообращении. Его слова передают argumenti.ru. В частности, ожидается военная, финансовая и политическая поддержка, отметил президент Украины. Палата представителей Конгресса США 21 апреля приняла законопроект о предоставлении Киеву 61 миллиарда рублей. При этом на Западе уверены, что такая поддержка только вредит Киеву и исключает завершение конфликта с Россией мирным путем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина и США разрабатывают двустороннее соглашение о безопасности на десять лет вперед. В частности, Киев рассчитывает договорить о предоставлении военной и финансовой помощи на этот период. Об этом рассказал украинский глава Владимир Зеленский. «Украина и США работают над двусторонним соглашением о безопасности, уже над конкретным текстом работают. Обсуждаются конкретные основы нашей безопасности, нашего взаимодействия. Работаем над тем, чтобы зафиксировать конкретные уровни поддержки — на этот год и на следующие 10 лет», — подчеркнул Зеленский в своем видеообращении. Его слова передают argumenti.ru. В частности, ожидается военная, финансовая и политическая поддержка, отметил президент Украины. Палата представителей Конгресса США 21 апреля приняла законопроект о предоставлении Киеву 61 миллиарда рублей. При этом на Западе уверены, что такая поддержка только вредит Киеву и исключает завершение конфликта с Россией мирным путем.