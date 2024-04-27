CNN: новое финансирование ВСУ парадоксальным образом навредит Украине

28 апреля 2024 в 00:10 Размер текста - 17 +

Финансирование может помешать урегулированию конфликта мирными переговорами Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новое финансирование Вооруженных сил Украины со стороны США может навредить Киеву, так как оно будет препятствовать установлению мира переговорным путем. Такое мнение выразило американское издание CNN. «Выражения безоговорочной поддержки могут парадоксальным образом нанести ущерб странам, которым они призваны помочь. Поддержка может препятствовать достижению мира путем переговоров, который спасает жизни гражданского населения и восстанавливает стабильность», — пишет CNN. По мнению издания, финансовая поддержка ВСУ может побудить Украину начать реализовывать масштабные планы на фронте, которые невозможно осуществить. Это подтверждается тем, что Киев озвучивал подобные идеи еще до потери «лучшей части своих войск и техники в наступлении летом 2023 года». Палата представителей США 21 апреля приняла первый в 2024 году законопроект о военной помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов. Документ уже подписал американский лидер Джо Байден. Агентство Reuters заявило, что военная помощь прибудет гораздо позже, чем надеялся Киев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новое финансирование Вооруженных сил Украины со стороны США может навредить Киеву, так как оно будет препятствовать установлению мира переговорным путем. Такое мнение выразило американское издание CNN. «Выражения безоговорочной поддержки могут парадоксальным образом нанести ущерб странам, которым они призваны помочь. Поддержка может препятствовать достижению мира путем переговоров, который спасает жизни гражданского населения и восстанавливает стабильность», — пишет CNN. По мнению издания, финансовая поддержка ВСУ может побудить Украину начать реализовывать масштабные планы на фронте, которые невозможно осуществить. Это подтверждается тем, что Киев озвучивал подобные идеи еще до потери «лучшей части своих войск и техники в наступлении летом 2023 года». Палата представителей США 21 апреля приняла первый в 2024 году законопроект о военной помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов. Документ уже подписал американский лидер Джо Байден. Агентство Reuters заявило, что военная помощь прибудет гораздо позже, чем надеялся Киев.