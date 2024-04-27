В Мужах заметили следы медведя
На лыжной трассе в селе Мужи (ЯНАО) обнаружили следы медведя. Из-за этого жителей региона попросили не ходить в лес. Об этом сообщила администрация Шурышкарского района.
«Служба по охране биоресурсов Ямала предупреждает, что на лыжной трассе в селе Мужи обнаружены следы медведя. Призываем воздержаться от походов в лес!» — написала администрация в telegram-канале.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!