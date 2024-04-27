27 апреля 2024

Жителей ЯНАО попросили не ходить в лес из-за дикого зверя. Видео

В лесу возле ямальского села завелся медведь
© Служба новостей «URA.RU»
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Медведи в Екатеринбургском зоопарке. Екатеринбург, зоопарк, медведь
В Мужах заметили следы медведя Фото:

На лыжной трассе в селе Мужи (ЯНАО) обнаружили следы медведя. Из-за этого жителей региона попросили не ходить в лес. Об этом сообщила администрация Шурышкарского района.

«Служба по охране биоресурсов Ямала предупреждает, что на лыжной трассе в селе Мужи обнаружены следы медведя. Призываем воздержаться от походов в лес!» — написала администрация в telegram-канале.

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На лыжной трассе в селе Мужи (ЯНАО) обнаружили следы медведя. Из-за этого жителей региона попросили не ходить в лес. Об этом сообщила администрация Шурышкарского района. «Служба по охране биоресурсов Ямала предупреждает, что на лыжной трассе в селе Мужи обнаружены следы медведя. Призываем воздержаться от походов в лес!» — написала администрация в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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