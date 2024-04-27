Жителей ЯНАО попросили не ходить в лес из-за дикого зверя. Видео

В лесу возле ямальского села завелся медведь

28 апреля 2024 в 22:23 Размер текста - 17 +

В Мужах заметили следы медведя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На лыжной трассе в селе Мужи (ЯНАО) обнаружили следы медведя. Из-за этого жителей региона попросили не ходить в лес. Об этом сообщила администрация Шурышкарского района. «Служба по охране биоресурсов Ямала предупреждает, что на лыжной трассе в селе Мужи обнаружены следы медведя. Призываем воздержаться от походов в лес!» — написала администрация в telegram-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На лыжной трассе в селе Мужи (ЯНАО) обнаружили следы медведя. Из-за этого жителей региона попросили не ходить в лес. Об этом сообщила администрация Шурышкарского района. «Служба по охране биоресурсов Ямала предупреждает, что на лыжной трассе в селе Мужи обнаружены следы медведя. Призываем воздержаться от походов в лес!» — написала администрация в telegram-канале.