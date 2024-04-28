28 апреля 2024

Правительство повысит утильсбор на спецтехнику

© Служба новостей «URA.RU»
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Утильсбор на спецтехнику в РФ собираются повысить с лета
Утильсбор на спецтехнику в РФ собираются повысить с лета Фото:

В России планируют повысить утилизационный сбор на самосвалы и погрузчики. Также вводится сбор на тяжеловесные бульдозеры, указано в постановлении правительства страны.

«Сбор на новые погрузчики вырастет почти в 2,3 раза (до 1,8 млн рублей). Повышение коснется нескольких сегментов самосвалов для бездорожья: например, сбор на подержанные машины мощностью свыше 1750 лошадиных сил вырастет до 29,3 млн рублей (в 2,5 раза)», — со ссылкой на документ пишет «Коммерсант».

По данным Минпромторга, под утильсбор попадут тяжелые бульдозеры, которые с 2023 года производятся в РФ. На новые автомобили мощностью от 600 до 800 лошадиных сил он составит 5 млн рублей, на бульдозеры старше трех лет — 22,4 млн.

В компании «АвтоВАЗ» ранее пришли к выводу, что в России на 50% может снизиться производство отечественных машин из-за большого спроса на китайские аналоги. Участники рынка отмечали, что для сохранения производства российским производителям необходима господдержка. Например, повышение утилизационного сбора, который замотивирует иностранные компании больше инвестировать в новые заводы.

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В России планируют повысить утилизационный сбор на самосвалы и погрузчики. Также вводится сбор на тяжеловесные бульдозеры, указано в постановлении правительства страны. «Сбор на новые погрузчики вырастет почти в 2,3 раза (до 1,8 млн рублей). Повышение коснется нескольких сегментов самосвалов для бездорожья: например, сбор на подержанные машины мощностью свыше 1750 лошадиных сил вырастет до 29,3 млн рублей (в 2,5 раза)», — со ссылкой на документ пишет «Коммерсант». По данным Минпромторга, под утильсбор попадут тяжелые бульдозеры, которые с 2023 года производятся в РФ. На новые автомобили мощностью от 600 до 800 лошадиных сил он составит 5 млн рублей, на бульдозеры старше трех лет — 22,4 млн. В компании «АвтоВАЗ» ранее пришли к выводу, что в России на 50% может снизиться производство отечественных машин из-за большого спроса на китайские аналоги. Участники рынка отмечали, что для сохранения производства российским производителям необходима господдержка. Например, повышение утилизационного сбора, который замотивирует иностранные компании больше инвестировать в новые заводы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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