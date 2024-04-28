Правительство повысит утильсбор на спецтехнику

29 апреля 2024 в 00:12 Размер текста - 17 +

Утильсбор на спецтехнику в РФ собираются повысить с лета Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В России планируют повысить утилизационный сбор на самосвалы и погрузчики. Также вводится сбор на тяжеловесные бульдозеры, указано в постановлении правительства страны. «Сбор на новые погрузчики вырастет почти в 2,3 раза (до 1,8 млн рублей). Повышение коснется нескольких сегментов самосвалов для бездорожья: например, сбор на подержанные машины мощностью свыше 1750 лошадиных сил вырастет до 29,3 млн рублей (в 2,5 раза)», — со ссылкой на документ пишет « Коммерсант ». По данным Минпромторга, под утильсбор попадут тяжелые бульдозеры, которые с 2023 года производятся в РФ. На новые автомобили мощностью от 600 до 800 лошадиных сил он составит 5 млн рублей, на бульдозеры старше трех лет — 22,4 млн. В компании «АвтоВАЗ» ранее пришли к выводу, что в России на 50% может снизиться производство отечественных машин из-за большого спроса на китайские аналоги. Участники рынка отмечали, что для сохранения производства российским производителям необходима господдержка. Например, повышение утилизационного сбора, который замотивирует иностранные компании больше инвестировать в новые заводы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России планируют повысить утилизационный сбор на самосвалы и погрузчики. Также вводится сбор на тяжеловесные бульдозеры, указано в постановлении правительства страны. «Сбор на новые погрузчики вырастет почти в 2,3 раза (до 1,8 млн рублей). Повышение коснется нескольких сегментов самосвалов для бездорожья: например, сбор на подержанные машины мощностью свыше 1750 лошадиных сил вырастет до 29,3 млн рублей (в 2,5 раза)», — со ссылкой на документ пишет «Коммерсант». По данным Минпромторга, под утильсбор попадут тяжелые бульдозеры, которые с 2023 года производятся в РФ. На новые автомобили мощностью от 600 до 800 лошадиных сил он составит 5 млн рублей, на бульдозеры старше трех лет — 22,4 млн. В компании «АвтоВАЗ» ранее пришли к выводу, что в России на 50% может снизиться производство отечественных машин из-за большого спроса на китайские аналоги. Участники рынка отмечали, что для сохранения производства российским производителям необходима господдержка. Например, повышение утилизационного сбора, который замотивирует иностранные компании больше инвестировать в новые заводы.