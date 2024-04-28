Депутата парламента Гагаузии допросили в аэропорту Кишинева после визита в РФ

29 апреля 2024 в 01:43 Размер текста - 17 +

Депутата допрашивали в течение часа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутата Народного собрания Гагаузии Григория Дюльгера допросили после визита в Москву сразу после прибытия в аэропорт Кишинева. Об этом сообщил информационный портал «Новости Гагаузии». «Депутат Народного собрания Гагаузии Григорий Дюльгер был подвергнут допросу в аэропорту Кишинева после визита в Москвуаэропорту Кишинева после визита в Москву. Там он принял участие в презентации некоммерческой организации содействия развитию международного сотрудничества „Евразия“», — передает портал «Новости Гагаузии». Депутата допрашивали в течение часа, после чего отпустили. Уточняется, что ему задавали вопросы о целях визита в Москву. Ранее глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул пропала после возвращения из России в Молдавию. Ее супруг предполагал, что Евгению отправили на тщательный досмотр. Гуцул находилась с рабочим визитом в России, где приняла участие в съезде молдавских политиков и общественников. Кроме того, четверо членов делегации Исполкома Гагаузии досмотрели и опросили в аэропорту Кишинева по возвращении из поездки, в ходе которой они посетили Россию и Турцию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутата Народного собрания Гагаузии Григория Дюльгера допросили после визита в Москву сразу после прибытия в аэропорт Кишинева. Об этом сообщил информационный портал «Новости Гагаузии». «Депутат Народного собрания Гагаузии Григорий Дюльгер был подвергнут допросу в аэропорту Кишинева после визита в Москвуаэропорту Кишинева после визита в Москву. Там он принял участие в презентации некоммерческой организации содействия развитию международного сотрудничества „Евразия“», — передает портал «Новости Гагаузии». Депутата допрашивали в течение часа, после чего отпустили. Уточняется, что ему задавали вопросы о целях визита в Москву. Ранее глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул пропала после возвращения из России в Молдавию. Ее супруг предполагал, что Евгению отправили на тщательный досмотр. Гуцул находилась с рабочим визитом в России, где приняла участие в съезде молдавских политиков и общественников. Кроме того, четверо членов делегации Исполкома Гагаузии досмотрели и опросили в аэропорту Кишинева по возвращении из поездки, в ходе которой они посетили Россию и Турцию.