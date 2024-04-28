28 апреля 2024

Депутата парламента Гагаузии допросили в аэропорту Кишинева после визита в РФ

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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, депутат, чиновник, документы, дипломат, папка с документами
Депутата допрашивали в течение часа Фото:

Депутата Народного собрания Гагаузии Григория Дюльгера допросили после визита в Москву сразу после прибытия в аэропорт Кишинева. Об этом сообщил информационный портал «Новости Гагаузии».

«Депутат Народного собрания Гагаузии Григорий Дюльгер был подвергнут допросу в аэропорту Кишинева после визита в Москвуаэропорту Кишинева после визита в Москву. Там он принял участие в презентации некоммерческой организации содействия развитию международного сотрудничества „Евразия“», — передает портал «Новости Гагаузии». Депутата допрашивали в течение часа, после чего отпустили. Уточняется, что ему задавали вопросы о целях визита в Москву.

Ранее глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул пропала после возвращения из России в Молдавию. Ее супруг предполагал, что Евгению отправили на тщательный досмотр. Гуцул находилась с рабочим визитом в России, где приняла участие в съезде молдавских политиков и общественников. Кроме того, четверо членов делегации Исполкома Гагаузии досмотрели и опросили в аэропорту Кишинева по возвращении из поездки, в ходе которой они посетили Россию и Турцию.

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Депутата Народного собрания Гагаузии Григория Дюльгера допросили после визита в Москву сразу после прибытия в аэропорт Кишинева. Об этом сообщил информационный портал «Новости Гагаузии». «Депутат Народного собрания Гагаузии Григорий Дюльгер был подвергнут допросу в аэропорту Кишинева после визита в Москвуаэропорту Кишинева после визита в Москву. Там он принял участие в презентации некоммерческой организации содействия развитию международного сотрудничества „Евразия“», — передает портал «Новости Гагаузии». Депутата допрашивали в течение часа, после чего отпустили. Уточняется, что ему задавали вопросы о целях визита в Москву. Ранее глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул пропала после возвращения из России в Молдавию. Ее супруг предполагал, что Евгению отправили на тщательный досмотр. Гуцул находилась с рабочим визитом в России, где приняла участие в съезде молдавских политиков и общественников. Кроме того, четверо членов делегации Исполкома Гагаузии досмотрели и опросили в аэропорту Кишинева по возвращении из поездки, в ходе которой они посетили Россию и Турцию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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