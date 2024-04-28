28 апреля 2024

Адама Кадырова назначили куратором Российского университета спецназа в Чечне

© Служба новостей «URA.RU»
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Рамзан Кадыров. stock, кадыров рамзан,  stock
Рамзан Кадыров заявил, что его сын сможет справиться с возложенными обязанностями Фото:

Адама Кадырова, 16-летнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова, назначили куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина (РУС) в Гудермесе. Об этом рассказал глава Чеченской Республики в своих соцсетях.

«По просьбе дорогого брата, руководителя РУС Байбетара Вайханова, я принял решение назначить Адама Кадырова куратором РУС», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что Адам тесно знаком с деятельностью университета, поэтому он справится с возложенными обязанностями.

С ноября 2023 года Адам Кадыров назначен на должность начальника отдела безопасности главы республики, передает RT. Сообщивший о назначении министр здравоохранения Чечни Адам Алханов заявил, что у Кадырова младшего есть богатый практический опыт и в нем «силен дух настоящего и отважного воина». Также сын главы Чеченской Республики стал куратором батальона имени Байсангура Беноевского.

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Адама Кадырова, 16-летнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова, назначили куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина (РУС) в Гудермесе. Об этом рассказал глава Чеченской Республики в своих соцсетях. «По просьбе дорогого брата, руководителя РУС Байбетара Вайханова, я принял решение назначить Адама Кадырова куратором РУС», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что Адам тесно знаком с деятельностью университета, поэтому он справится с возложенными обязанностями. С ноября 2023 года Адам Кадыров назначен на должность начальника отдела безопасности главы республики, передает RT. Сообщивший о назначении министр здравоохранения Чечни Адам Алханов заявил, что у Кадырова младшего есть богатый практический опыт и в нем «силен дух настоящего и отважного воина». Также сын главы Чеченской Республики стал куратором батальона имени Байсангура Беноевского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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