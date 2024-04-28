Адама Кадырова назначили куратором Российского университета спецназа в Чечне

29 апреля 2024 в 02:39 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров заявил, что его сын сможет справиться с возложенными обязанностями Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики Адама Кадырова, 16-летнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова, назначили куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина (РУС) в Гудермесе. Об этом рассказал глава Чеченской Республики в своих соцсетях. «По просьбе дорогого брата, руководителя РУС Байбетара Вайханова, я принял решение назначить Адама Кадырова куратором РУС», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что Адам тесно знаком с деятельностью университета, поэтому он справится с возложенными обязанностями. С ноября 2023 года Адам Кадыров назначен на должность начальника отдела безопасности главы республики, передает RT. Сообщивший о назначении министр здравоохранения Чечни Адам Алханов заявил, что у Кадырова младшего есть богатый практический опыт и в нем «силен дух настоящего и отважного воина». Также сын главы Чеченской Республики стал куратором батальона имени Байсангура Беноевского. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Адама Кадырова, 16-летнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова, назначили куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина (РУС) в Гудермесе. Об этом рассказал глава Чеченской Республики в своих соцсетях. «По просьбе дорогого брата, руководителя РУС Байбетара Вайханова, я принял решение назначить Адама Кадырова куратором РУС», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что Адам тесно знаком с деятельностью университета, поэтому он справится с возложенными обязанностями. С ноября 2023 года Адам Кадыров назначен на должность начальника отдела безопасности главы республики, передает RT. Сообщивший о назначении министр здравоохранения Чечни Адам Алханов заявил, что у Кадырова младшего есть богатый практический опыт и в нем «силен дух настоящего и отважного воина». Также сын главы Чеченской Республики стал куратором батальона имени Байсангура Беноевского.