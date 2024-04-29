Кличко раскрыл, почему не может встретиться с Зеленским с начала СВО

Кличко: Зеленский не хочет встретиться лично из-за наличия других дел

29 апреля 2024 в 06:07 Размер текста - 17 +

Мэр Кличко не может встретиться с Зеленским, потому что у президента могут быть другие дела Фото: Официальный сайт президента Украины Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с начала военных действий на Украине неоднократно пытался встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но не получалось. Он предположил, что у главы страны, «вероятно, есть другие дела». Об этом он сказал в интервью медиагруппе Funke. «Но, к сожалению, у меня не было возможности встретиться с Зеленским лично. Вероятно, у него есть другие дела», — сказал Кличко. По его мнению, украинское правительство слишком мало делает для того, чтобы справиться с коррупцией в стране. Мэр также призвал усилить международную поддержку из-за дефицита систем противовоздушной обороны (ПВО). На Украине произошло рекордное падение рейтинга президента Зеленского, согласно опросу независимой социологической группы «Рейтинг». Только 21,8% опрошенных выразили бы свою поддержку на следующих выборах. Мэр Киева пожаловался на плохое использование бюджетных средств для строительства бомбоубежищ в городе. Он обвинил в этом партию президента Украины. Кличко заявил, что сомневается в дальнейшем существовании Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с начала военных действий на Украине неоднократно пытался встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но не получалось. Он предположил, что у главы страны, «вероятно, есть другие дела». Об этом он сказал в интервью медиагруппе Funke. «Но, к сожалению, у меня не было возможности встретиться с Зеленским лично. Вероятно, у него есть другие дела», — сказал Кличко. По его мнению, украинское правительство слишком мало делает для того, чтобы справиться с коррупцией в стране. Мэр также призвал усилить международную поддержку из-за дефицита систем противовоздушной обороны (ПВО). На Украине произошло рекордное падение рейтинга президента Зеленского, согласно опросу независимой социологической группы «Рейтинг». Только 21,8% опрошенных выразили бы свою поддержку на следующих выборах. Мэр Киева пожаловался на плохое использование бюджетных средств для строительства бомбоубежищ в городе. Он обвинил в этом партию президента Украины. Кличко заявил, что сомневается в дальнейшем существовании Украины.