Кличко раскрыл, почему не может встретиться с Зеленским с начала СВО

Кличко: Зеленский не хочет встретиться лично из-за наличия других дел
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский и компания. stock, зеленский владимир,  stock
Мэр Кличко не может встретиться с Зеленским, потому что у президента могут быть другие дела Фото:

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с начала военных действий на Украине неоднократно пытался встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но не получалось. Он предположил, что у главы страны, «вероятно, есть другие дела». Об этом он сказал в интервью медиагруппе Funke.

«Но, к сожалению, у меня не было возможности встретиться с Зеленским лично. Вероятно, у него есть другие дела», — сказал Кличко.

По его мнению, украинское правительство слишком мало делает для того, чтобы справиться с коррупцией в стране. Мэр также призвал усилить международную поддержку из-за дефицита систем противовоздушной обороны (ПВО).

На Украине произошло рекордное падение рейтинга президента Зеленского, согласно опросу независимой социологической группы «Рейтинг». Только 21,8% опрошенных выразили бы свою поддержку на следующих выборах. Мэр Киева пожаловался на плохое использование бюджетных средств для строительства бомбоубежищ в городе. Он обвинил в этом партию президента Украины. Кличко заявил, что сомневается в дальнейшем существовании Украины.

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с начала военных действий на Украине неоднократно пытался встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но не получалось. Он предположил, что у главы страны, «вероятно, есть другие дела». Об этом он сказал в интервью медиагруппе Funke. «Но, к сожалению, у меня не было возможности встретиться с Зеленским лично. Вероятно, у него есть другие дела», — сказал Кличко. По его мнению, украинское правительство слишком мало делает для того, чтобы справиться с коррупцией в стране. Мэр также призвал усилить международную поддержку из-за дефицита систем противовоздушной обороны (ПВО). На Украине произошло рекордное падение рейтинга президента Зеленского, согласно опросу независимой социологической группы «Рейтинг». Только 21,8% опрошенных выразили бы свою поддержку на следующих выборах. Мэр Киева пожаловался на плохое использование бюджетных средств для строительства бомбоубежищ в городе. Он обвинил в этом партию президента Украины. Кличко заявил, что сомневается в дальнейшем существовании Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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