Кличко раскрыл, почему не может встретиться с Зеленским с начала СВО

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с начала военных действий на Украине неоднократно пытался встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но не получалось. Он предположил, что у главы страны, «вероятно, есть другие дела». Об этом он сказал в интервью медиагруппе Funke.
«Но, к сожалению, у меня не было возможности встретиться с Зеленским лично. Вероятно, у него есть другие дела», — сказал Кличко.
По его мнению, украинское правительство слишком мало делает для того, чтобы справиться с коррупцией в стране. Мэр также призвал усилить международную поддержку из-за дефицита систем противовоздушной обороны (ПВО).
На Украине произошло рекордное падение рейтинга президента Зеленского, согласно опросу независимой социологической группы «Рейтинг». Только 21,8% опрошенных выразили бы свою поддержку на следующих выборах. Мэр Киева пожаловался на плохое использование бюджетных средств для строительства бомбоубежищ в городе. Он обвинил в этом партию президента Украины. Кличко заявил, что сомневается в дальнейшем существовании Украины.
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