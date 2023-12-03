Мэр Киева усомнился, что Украина будет существовать в будущем

03 декабря 2023 в 13:28 Размер текста - 17 +

Виталий Кличко заявил, что Валерий Залужный был прав насчет тупиковой ситуации на фронте Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мэр Киева Виталий Кличко сомневается в дальнейшем существовании Украины. Таким образом он ответил на вопрос журналиста о планах стать президентом страны. «Было бы глупо думать об этом [президентстве] сегодня. Сегодня единственный вопрос заключается в том, будет ли Украина вообще существовать. В то же время среди наших политиков уже идет позиционная война — в шаткой в своем существовании стране», — заявил Виталий Кличко, его слова приводит швейцарская газета 20 Minuten . В том же интервью Кличко сообщил, что главком ВСУ Валерий Залужный был прав насчет тупиковой ситуации на фронте. По его словам, украинские власти не должны этого скрывать. На этом фоне остро стоит вопрос проведения президентских выборов на Украине. По закону, они не должны проходить в условиях военного положения. Поэтому президент страны Владимир Зеленский может остаться у власти даже после конца своего срока. Подробнее об этом ранее писало URA.RU.

Мэр Киева Виталий Кличко сомневается в дальнейшем существовании Украины. Таким образом он ответил на вопрос журналиста о планах стать президентом страны. «Было бы глупо думать об этом [президентстве] сегодня. Сегодня единственный вопрос заключается в том, будет ли Украина вообще существовать. В то же время среди наших политиков уже идет позиционная война — в шаткой в своем существовании стране», — заявил Виталий Кличко, его слова приводит швейцарская газета 20 Minuten. В том же интервью Кличко сообщил, что главком ВСУ Валерий Залужный был прав насчет тупиковой ситуации на фронте. По его словам, украинские власти не должны этого скрывать. На этом фоне остро стоит вопрос проведения президентских выборов на Украине. По закону, они не должны проходить в условиях военного положения. Поэтому президент страны Владимир Зеленский может остаться у власти даже после конца своего срока. Подробнее об этом ранее писало URA.RU.