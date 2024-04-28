28 апреля 2024
27 апреля 2024

«Тор» с челябинским двигателем уничтожил беспилотники ВСУ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, зрк, пво, тор-м2
Посредством ЗРК российские военные обнаруживают цели на дальности до 32 км Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Зенитный ракетный комплекс «Тор», оснащенный двигателем челябинского завода «ЧТЗ-Уралтрак», поразил беспилотные летательные аппараты ВСУ. Об этом 29 апреля рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

«В ходе боевой работы расчет „Тора“ группировки прикрытия государственной границы занял позицию, при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающиеся беспилотники противника и произвел пуски ракет. Цели — уничтожены», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Машина работает на челябинском двигателе В92 мощностью 840 лошадиных сил. Усовершенствованная модификация зенитного ракетного комплекса отправляется в войска с 2016 года. Ранее о работе с ЗРК URA.RU рассказал один из начальников расчета.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Зенитный ракетный комплекс «Тор», оснащенный двигателем челябинского завода «ЧТЗ-Уралтрак», поразил беспилотные летательные аппараты ВСУ. Об этом 29 апреля рассказали в пресс-службе Минобороны РФ. «В ходе боевой работы расчет „Тора“ группировки прикрытия государственной границы занял позицию, при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающиеся беспилотники противника и произвел пуски ракет. Цели — уничтожены», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Машина работает на челябинском двигателе В92 мощностью 840 лошадиных сил. Усовершенствованная модификация зенитного ракетного комплекса отправляется в войска с 2016 года. Ранее о работе с ЗРК URA.RU рассказал один из начальников расчета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...