Зенитный ракетный комплекс «Тор», оснащенный двигателем челябинского завода «ЧТЗ-Уралтрак», поразил беспилотные летательные аппараты ВСУ. Об этом 29 апреля рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.
«В ходе боевой работы расчет „Тора“ группировки прикрытия государственной границы занял позицию, при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающиеся беспилотники противника и произвел пуски ракет. Цели — уничтожены», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Машина работает на челябинском двигателе В92 мощностью 840 лошадиных сил. Усовершенствованная модификация зенитного ракетного комплекса отправляется в войска с 2016 года. Ранее о работе с ЗРК URA.RU рассказал один из начальников расчета.
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