ВСУ приказали прекратить строить укрепления из-за быстрого продвижения ВС РФ: карта СВО на 29 апреля

ВСУ получили приказ бросить лопаты и ждать указаний из-за наступления ВС РФ

29 апреля 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Военнослужащие группировки «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные ВСУ, отправленные для строительства оборонительных сооружений, получили приказ приостановить работу и ожидать новых указаний из-за стремительного наступления российской армии. Карта спецоперации и ход боевых действий — в материале URA.RU. Условные обозначения Фото: инфографика URA.RU ВСУ находятся в тяжелом положении Военные ВСУ были переведены с работ по строительству оборонительных сооружений на ожидание новых приказов на фоне активного наступления российской армии. Прекратили использовать лопаты. США выделили 61 миллиард долларов помощи Киеву, но ситуация остается сложной. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал превосходство России в ресурсах. Украинские войска отступают, ожидая прихода помощи от США. Ситуацию усугубляет нехватка солдат. Донецкое направление На прошлой неделе над Донецкой Народной Республикой обнаружили и уничтожили 283 украинских беспилотника. Были перехвачены беспилотники с взрывными устройствами и разведывательный коптер Autel. Беспилотники были обезврежены специалистами УФСБ России. Бои в Красногоровке продолжаются. В Бердычах украинские войска вынуждены были отступить, часть гарнизона сдалась в плен. Авдеевское направление Расчеты самоходной гаубицы «Акация» из группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт украинской армии. Артиллеристам вручили государственные награды за успешное уничтожение огневых средств ВСУ. РФ установили контроль над Новокалиново и Керамик. Также продолжается наступление на Архангельское. Бои ведутся с большой силой западнее населенного пункта Красный (Ивановский). ВС РФ активно продвигаются к южным районам населенного пункта Ступок. Запорожское направление Штурмовики 42-й гвардейской дивизии минометным огнем уничтожили группу пехотинцев ВСУ, что помогло российским войскам занять лучшие позиции в районе населенного пункта Вербовое. Метким огнем расчета минометной батареи было уничтожено около 10 украинских военнослужащих. В результате тактической операции российским войскам удалось занять более выгодные позиции. Военно-космические силы (ВКС) России наносят удары по позициям ВСУ в Крынках. Идет штурм Работино, где стала активнее действовать украинская артиллерия. Южнодонецкое направление Танковые подразделения из Приморья атакуют опорные пункты ВСУ на танках Т-80БВМ с применением прямой наводки с расстояния 700-1000 метров. Сотни успешно пораженных целей на счету танкистов. Также идут сражения в южной части Урожайного Часовоярское направление Позиционные бои продолжаются на восточных окраинах Часова Яра при использовании средств дальнего поражения ВС РФ. Российская армия также работает над улучшением своих позиций с флангов. Купянское направление Российские вооруженные силы вытеснили ВСУ из Кисловки. Военнослужащими ВС РФ обнаружено слабое место в украинской обороне в этом регионе. Украинские силы отступают в Котляровку, в то время как российские войска активно осуществляют штурм этого населенного пункта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военные ВСУ, отправленные для строительства оборонительных сооружений, получили приказ приостановить работу и ожидать новых указаний из-за стремительного наступления российской армии. Карта спецоперации и ход боевых действий — в материале URA.RU. Военные ВСУ были переведены с работ по строительству оборонительных сооружений на ожидание новых приказов на фоне активного наступления российской армии. Прекратили использовать лопаты. США выделили 61 миллиард долларов помощи Киеву, но ситуация остается сложной. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал превосходство России в ресурсах. Украинские войска отступают, ожидая прихода помощи от США. Ситуацию усугубляет нехватка солдат. На прошлой неделе над Донецкой Народной Республикой обнаружили и уничтожили 283 украинских беспилотника. Были перехвачены беспилотники с взрывными устройствами и разведывательный коптер Autel. Беспилотники были обезврежены специалистами УФСБ России. Бои в Красногоровке продолжаются. В Бердычах украинские войска вынуждены были отступить, часть гарнизона сдалась в плен. Расчеты самоходной гаубицы «Акация» из группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт украинской армии. Артиллеристам вручили государственные награды за успешное уничтожение огневых средств ВСУ. РФ установили контроль над Новокалиново и Керамик. Также продолжается наступление на Архангельское. Бои ведутся с большой силой западнее населенного пункта Красный (Ивановский). ВС РФ активно продвигаются к южным районам населенного пункта Ступок. Штурмовики 42-й гвардейской дивизии минометным огнем уничтожили группу пехотинцев ВСУ, что помогло российским войскам занять лучшие позиции в районе населенного пункта Вербовое. Метким огнем расчета минометной батареи было уничтожено около 10 украинских военнослужащих. В результате тактической операции российским войскам удалось занять более выгодные позиции. Военно-космические силы (ВКС) России наносят удары по позициям ВСУ в Крынках. Идет штурм Работино, где стала активнее действовать украинская артиллерия. Танковые подразделения из Приморья атакуют опорные пункты ВСУ на танках Т-80БВМ с применением прямой наводки с расстояния 700-1000 метров. Сотни успешно пораженных целей на счету танкистов. Также идут сражения в южной части Урожайного Позиционные бои продолжаются на восточных окраинах Часова Яра при использовании средств дальнего поражения ВС РФ. Российская армия также работает над улучшением своих позиций с флангов. Российские вооруженные силы вытеснили ВСУ из Кисловки. Военнослужащими ВС РФ обнаружено слабое место в украинской обороне в этом регионе. Украинские силы отступают в Котляровку, в то время как российские войска активно осуществляют штурм этого населенного пункта.