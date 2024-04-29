ВСУ приказали бросить лопаты и ждать указаний из-за активного наступления ВС РФ

29 апреля 2024 в 08:00 Размер текста - 17 +

ВСУ находятся в тяжелой ситуации на фоне наступления ВС РФ Фото: U.S. Army / Sgt. Jacob Holmes новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные ВСУ, которые изначально были направлены для строительства оборонительных сооружений, получили приказ отложить лопаты и ожидать новых указаний в условиях стремительного продвижения со стороны российской армии. Об этом пишет газета The Japan Times. «Изначально нас послали строить оборонительные рубежи. Но ситуация изменилась. Нам сказали, чтобы мы не брали лопаты, а стояли и ждали приказаний. Россияне атакуют и продвигаются», — передает слова солдата ВСУ газета. Автор подчеркнул, что Соединенные Штаты одобрили финансовую помощь в размере 61 миллиарда долларов для Украины, что позволило разблокировать поставки необходимого вооружения для украинских войск. Однако на поле боя российские войска добиваются больших успехов, продвигаясь вперед. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал превосходство России в силах и средствах. Украинские войска отступают к новым позициям, ожидая прибытия американского оружия для стабилизации фронта. Нехватка солдат из-за потерь и истощения усугубляет ситуацию для ВСУ, заключили в материале. Сырский сообщил о сложной обстановке на фронте, отметив тенденцию к обострению боевых действий. Он подчеркнул необходимость поддержки в ракетах, боеприпасах и вооружении. Украинские силы теряют позиции на нескольких направлениях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военные ВСУ, которые изначально были направлены для строительства оборонительных сооружений, получили приказ отложить лопаты и ожидать новых указаний в условиях стремительного продвижения со стороны российской армии. Об этом пишет газета The Japan Times. «Изначально нас послали строить оборонительные рубежи. Но ситуация изменилась. Нам сказали, чтобы мы не брали лопаты, а стояли и ждали приказаний. Россияне атакуют и продвигаются», — передает слова солдата ВСУ газета. Автор подчеркнул, что Соединенные Штаты одобрили финансовую помощь в размере 61 миллиарда долларов для Украины, что позволило разблокировать поставки необходимого вооружения для украинских войск. Однако на поле боя российские войска добиваются больших успехов, продвигаясь вперед. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал превосходство России в силах и средствах. Украинские войска отступают к новым позициям, ожидая прибытия американского оружия для стабилизации фронта. Нехватка солдат из-за потерь и истощения усугубляет ситуацию для ВСУ, заключили в материале. Сырский сообщил о сложной обстановке на фронте, отметив тенденцию к обострению боевых действий. Он подчеркнул необходимость поддержки в ракетах, боеприпасах и вооружении. Украинские силы теряют позиции на нескольких направлениях.