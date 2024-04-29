На Украине испугались прорыва российских сил в районе Часова Яра

29 апреля 2024 в 12:07 Размер текста - 17 +

После Часова Яра российские войска двинутся на Константиновку, пишет «Украинская правда» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине вызывает тревогу возможный прорыв российских войск в районе Часова Яра. Потеря этой стратегической высоты может стать катастрофой для ВСУ, так как откроет российской армии путь к городу Константиновка. Об этом пишет издание «Украинская правда». «Если ВСУ потеряет Часов Яр, то россияне на этом не остановятся. Будет позиционная война от села к селу», — говорится в материале. Там добавили, что тогда ситуация станет очень сложной, так как в селах нет крупных промышленных объектов, нет заводов типа «Азовсталь», где можно долго удерживать оборону. Контролируя эту высоту, ВС РФ будут иметь возможность вести огонь с нее. Российская армия приблизит свои зенитные ракетные комплексы, в то время как мы будем вынуждены отводить наши средства огня. Часов Яр станет для России отправным пунктом для наступления на Константиновку, заключили в издании. Спецназ ГУР Украины был переброшен украинским командованием в район Часова Яра из-за стремительного продвижения российской армии на этом участке. Освобождение этого города позволит ВС РФ захватить стратегически важные высоты на севере Донбасса, что позволит установить контроль над Краматорском, передает Pravda.Ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине вызывает тревогу возможный прорыв российских войск в районе Часова Яра. Потеря этой стратегической высоты может стать катастрофой для ВСУ, так как откроет российской армии путь к городу Константиновка. Об этом пишет издание «Украинская правда». «Если ВСУ потеряет Часов Яр, то россияне на этом не остановятся. Будет позиционная война от села к селу», — говорится в материале. Там добавили, что тогда ситуация станет очень сложной, так как в селах нет крупных промышленных объектов, нет заводов типа «Азовсталь», где можно долго удерживать оборону. Контролируя эту высоту, ВС РФ будут иметь возможность вести огонь с нее. Российская армия приблизит свои зенитные ракетные комплексы, в то время как мы будем вынуждены отводить наши средства огня. Часов Яр станет для России отправным пунктом для наступления на Константиновку, заключили в издании. Спецназ ГУР Украины был переброшен украинским командованием в район Часова Яра из-за стремительного продвижения российской армии на этом участке. Освобождение этого города позволит ВС РФ захватить стратегически важные высоты на севере Донбасса, что позволит установить контроль над Краматорском, передает Pravda.Ru.