На Украине испугались прорыва российских сил в районе Часова Яра

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После Часова Яра российские войска двинутся на Константиновку, пишет «Украинская правда» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине вызывает тревогу возможный прорыв российских войск в районе Часова Яра. Потеря этой стратегической высоты может стать катастрофой для ВСУ, так как откроет российской армии путь к городу Константиновка. Об этом пишет издание «Украинская правда».

«Если ВСУ потеряет Часов Яр, то россияне на этом не остановятся. Будет позиционная война от села к селу», — говорится в материале. Там добавили, что тогда ситуация станет очень сложной, так как в селах нет крупных промышленных объектов, нет заводов типа «Азовсталь», где можно долго удерживать оборону.

Контролируя эту высоту, ВС РФ будут иметь возможность вести огонь с нее. Российская армия приблизит свои зенитные ракетные комплексы, в то время как мы будем вынуждены отводить наши средства огня. Часов Яр станет для России отправным пунктом для наступления на Константиновку, заключили в издании.

Спецназ ГУР Украины был переброшен украинским командованием в район Часова Яра из-за стремительного продвижения российской армии на этом участке. Освобождение этого города позволит ВС РФ захватить стратегически важные высоты на севере Донбасса, что позволит установить контроль над Краматорском, передает Pravda.Ru.

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На Украине вызывает тревогу возможный прорыв российских войск в районе Часова Яра. Потеря этой стратегической высоты может стать катастрофой для ВСУ, так как откроет российской армии путь к городу Константиновка. Об этом пишет издание «Украинская правда». «Если ВСУ потеряет Часов Яр, то россияне на этом не остановятся. Будет позиционная война от села к селу», — говорится в материале. Там добавили, что тогда ситуация станет очень сложной, так как в селах нет крупных промышленных объектов, нет заводов типа «Азовсталь», где можно долго удерживать оборону. Контролируя эту высоту, ВС РФ будут иметь возможность вести огонь с нее. Российская армия приблизит свои зенитные ракетные комплексы, в то время как мы будем вынуждены отводить наши средства огня. Часов Яр станет для России отправным пунктом для наступления на Константиновку, заключили в издании. Спецназ ГУР Украины был переброшен украинским командованием в район Часова Яра из-за стремительного продвижения российской армии на этом участке. Освобождение этого города позволит ВС РФ захватить стратегически важные высоты на севере Донбасса, что позволит установить контроль над Краматорском, передает Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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