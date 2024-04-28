Украина перебрасывает под Часов Яр спецназ ГУР

28 апреля 2024 в 20:02 Размер текста - 17 +

Спецназ ГУР Украины переброшен в район Часова Яра для сдерживания российской армии, заявил Андрей Цаплиенко Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецназ Главного управления разведки (ГУР) Украины был переброшен в район Часова Яра (ДНР). Причиной этого послужил тот факт, что российская армия успешно прорывается на данном направлении участка фронта. Об этом рассказал украинский журналист Андрей Цаплиенко. Новость по теме ВС РФ наступают в Часове Яре: что происходит в регионе «По сути, ситуация на этом участке фронта (в районе Часова Яра — прим. URA.RU) чем-то напоминает начало конфликта, когда специальные подразделения украинской разведки использовались для обороны границы и населенных пунктов Киевщины и Харьковщины», — отметил Андрей Цаплиенко в своем telegram-канале. Он ссылается на собственные источники из ГУР Украины. В настоящий момент силы спецназа управления переброшены на данный участок. На протяжении нескольких недель российская армия наступает в районе Часова Яра. Военные успешно освобождают близлежащее населенные пункты, например — Богдановка, сообщает телеканал 360 . На днях был захвачен украинский укрепленный пункт близ Часова Яра. Армия ВС РФ также проводит активные наступательные действия в районе Очеретино под Авдеевкой, передает телеканал «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спецназ Главного управления разведки (ГУР) Украины был переброшен в район Часова Яра (ДНР). Причиной этого послужил тот факт, что российская армия успешно прорывается на данном направлении участка фронта. Об этом рассказал украинский журналист Андрей Цаплиенко. «По сути, ситуация на этом участке фронта (в районе Часова Яра — прим. URA.RU) чем-то напоминает начало конфликта, когда специальные подразделения украинской разведки использовались для обороны границы и населенных пунктов Киевщины и Харьковщины», — отметил Андрей Цаплиенко в своем telegram-канале. Он ссылается на собственные источники из ГУР Украины. В настоящий момент силы спецназа управления переброшены на данный участок. На протяжении нескольких недель российская армия наступает в районе Часова Яра. Военные успешно освобождают близлежащее населенные пункты, например — Богдановка, сообщает телеканал 360. На днях был захвачен украинский укрепленный пункт близ Часова Яра. Армия ВС РФ также проводит активные наступательные действия в районе Очеретино под Авдеевкой, передает телеканал «Царьград».