Происшествия Стало известно о состоянии пострадавших полицейских после нападения Минздрав: состояние пострадавших полицейских в КЧР стабильно тяжелое 29 апреля 2024 в 11:42 Размер текста - 17 + Четверо полицейских после нападения в КЧР находятся в больнице Фото: Анна Майорова © URA.RU Состояние четверых пострадавших полицейских, на которых было совершено нападение вчера вечером, оценивается как стабильно тяжелое. Об этом сообщили в Минздраве республики. «Состояние госпитализированных сотрудников правоохранительных органов врачи оценивают как стабильное тяжелое. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сказал собеседник ТАСС. Ночью 29* апреля появилась информация о том, что в Карачаево-Черкесии неизвестные расстреляли полицейских. Местные представители МВД подтвердили информацию. Четверо полицейских пострадали, двое погибли. Пятеро нападавших ликвидированы. URA.RU собрало всю известную на данный момент информацию в одном материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Состояние четверых пострадавших полицейских, на которых было совершено нападение вчера вечером, оценивается как стабильно тяжелое. Об этом сообщили в Минздраве республики. «Состояние госпитализированных сотрудников правоохранительных органов врачи оценивают как стабильное тяжелое. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сказал собеседник ТАСС. Ночью 29* апреля появилась информация о том, что в Карачаево-Черкесии неизвестные расстреляли полицейских. Местные представители МВД подтвердили информацию. Четверо полицейских пострадали, двое погибли. Пятеро нападавших ликвидированы. URA.RU собрало всю известную на данный момент информацию в одном материале. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям