Стало известно о состоянии пострадавших полицейских после нападения

Минздрав: состояние пострадавших полицейских в КЧР стабильно тяжелое
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Четверо полицейских после нападения в КЧР находятся в больнице Фото:

Состояние четверых пострадавших полицейских, на которых было совершено нападение вчера вечером, оценивается как стабильно тяжелое. Об этом сообщили в Минздраве республики.

«Состояние госпитализированных сотрудников правоохранительных органов врачи оценивают как стабильное тяжелое. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сказал собеседник ТАСС.

Ночью 29* апреля появилась информация о том, что в Карачаево-Черкесии неизвестные расстреляли полицейских. Местные представители МВД подтвердили информацию. Четверо полицейских пострадали, двое погибли. Пятеро нападавших ликвидированы. URA.RU собрало всю известную на данный момент информацию в одном материале.

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Состояние четверых пострадавших полицейских, на которых было совершено нападение вчера вечером, оценивается как стабильно тяжелое. Об этом сообщили в Минздраве республики. «Состояние госпитализированных сотрудников правоохранительных органов врачи оценивают как стабильное тяжелое. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сказал собеседник ТАСС. Ночью 29* апреля появилась информация о том, что в Карачаево-Черкесии неизвестные расстреляли полицейских. Местные представители МВД подтвердили информацию. Четверо полицейских пострадали, двое погибли. Пятеро нападавших ликвидированы. URA.RU собрало всю известную на данный момент информацию в одном материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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