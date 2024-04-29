Стало известно о состоянии пострадавших полицейских после нападения

Состояние четверых пострадавших полицейских, на которых было совершено нападение вчера вечером, оценивается как стабильно тяжелое. Об этом сообщили в Минздраве республики.
«Состояние госпитализированных сотрудников правоохранительных органов врачи оценивают как стабильное тяжелое. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сказал собеседник ТАСС.
Ночью 29* апреля появилась информация о том, что в Карачаево-Черкесии неизвестные расстреляли полицейских. Местные представители МВД подтвердили информацию. Четверо полицейских пострадали, двое погибли. Пятеро нападавших ликвидированы. URA.RU собрало всю известную на данный момент информацию в одном материале.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.