В Карачаевске пятеро напали на наряд ДПС: что известно к этому часу

В Карачаево-Черкесии на наряд ДПС совершили вооруженное нападение

29 апреля 2024 в 11:13 Размер текста - 17 +

Вечером 28 апреля на наряд ДПС ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесской Республике совершили вооруженное нападение. Нападавшими был открыт огонь из автоматического оружия. URA.RU в своем материале собрало всю информацию, которая известна о данном происшествии к этому часу. Вечером 28 апреля на временный пост ДПС ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) произошло вооруженное нападение. Злоумышленники подъехали к посту на автомобиле ВАЗ-2109, бросили в сторону полицейских взрывное устройство и открыли огонь из автоматического оружия. Сотрудники полиции открыли ответный огонь по нападавшим. На одном из преступников было активировано взрывное устройство. В результате нападения погибли двое сотрудников полиции по Курганской области — замначальника межмуниципального отдела МВД России «Щучанский» Антон Валиков и полицейский водитель дежурной части отдела полиции № 1 Андрей Артамонов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из правоохранительных органов. В УМВД региона данную информацию подтвердили. Еще четверо правоохранителей — двое сотрудников ДПС ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесии, один сотрудник Росгвардии КЧР и один сотрудник УМВД России по Курганской области — получили ранения различной степени тяжести. Сотруднику территориального управления Росгвардии по КЧР была предоставлена всесторонняя медицинская помощь. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Пятеро нападавших были ликвидированы ответным огнем. Информацию передает СК. В городе Карачаевске было возбуждено уголовное дело. Оно направлено в отношении лиц, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных статьей 317, частью 3 пунктом «а» статьи 222 Уголовного кодекса «Нападение на сотрудника правоохранительного органа с целью умышленного уничтожения, незаконное ношение и хранение оружия и боеприпасов». Ликвидированные лица были идентифицированы как предполагаемые участники нападения на сотрудников полиции 21 апреля текущего года. Тогда в районе «Нижнего Рынка» в городе Карачаевск неизвестные расстреляли полицейских. По этому инциденту было возбуждено уголовное дело. На следующий день в республике был введен план «Сирена». Пятеро человек были объявлены в розыск 23 апреля. В списке лиц были: Эльканов Руслан Расулович, Эльканов Ахмат Расулович, Джазаев Казбек Муссалимович, Семенов Руслан Александрович и Аверьянов Владимир Иванович.