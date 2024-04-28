28 апреля 2024

Глава «Уралуправтодора» осмотрел дамбу в Абатском вместе с Моором. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Паводок, Абатское. Ишимский район . Тюмень , лопата, половодье, дамба, укрепление, мужчина, наводнение, потоп, разлив
Сейчас на участке трассы в Абатском круглосуточно работают дорожники и сотрудники МЧС Фото:
новость из сюжета
Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Глава ФКУ «Уралуправтодора» Андрей Жуков вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором осмотрели дамбу на федеральной трассе Тюмень-Омск в Абатском. Об этом сообщил глава региона в своем telegram-канале.

«С представителями „Уралуправтодора“ провели совещание прямо на месте. Прошли самые проблемные места», — рассказал Александр Моор.

Губернатор отметил, что дорожники вместе с сотрудниками МЧС работают на участке круглыми сутками. Зачастую им приходиться делать это по пояс в воде.

Ранее URA.RU сообщало, что по поручению полпреда президента в УРФО Владимира Якушева в Тюменскую область приедет руководитель «Уралуправтодора» Андрей Жуков. Он посетит Абатское, где сейчас наиболее сложная обстановка с паводком Полномочный представитель президента также попросил водителей воздержаться от поездок по трассе Тюмень — Омск.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава ФКУ «Уралуправтодора» Андрей Жуков вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором осмотрели дамбу на федеральной трассе Тюмень-Омск в Абатском. Об этом сообщил глава региона в своем telegram-канале. «С представителями „Уралуправтодора“ провели совещание прямо на месте. Прошли самые проблемные места», — рассказал Александр Моор. Губернатор отметил, что дорожники вместе с сотрудниками МЧС работают на участке круглыми сутками. Зачастую им приходиться делать это по пояс в воде. Ранее URA.RU сообщало, что по поручению полпреда президента в УРФО Владимира Якушева в Тюменскую область приедет руководитель «Уралуправтодора» Андрей Жуков. Он посетит Абатское, где сейчас наиболее сложная обстановка с паводком Полномочный представитель президента также попросил водителей воздержаться от поездок по трассе Тюмень — Омск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...