Глава «Уралуправтодора» осмотрел дамбу в Абатском вместе с Моором. Видео

29 апреля 2024 в 13:17 Размер текста - 17 +

Сейчас на участке трассы в Абатском круглосуточно работают дорожники и сотрудники МЧС Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Глава ФКУ «Уралуправтодора» Андрей Жуков вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором осмотрели дамбу на федеральной трассе Тюмень-Омск в Абатском. Об этом сообщил глава региона в своем telegram-канале. «С представителями „Уралуправтодора“ провели совещание прямо на месте. Прошли самые проблемные места», — рассказал Александр Моор. Губернатор отметил, что дорожники вместе с сотрудниками МЧС работают на участке круглыми сутками. Зачастую им приходиться делать это по пояс в воде. Ранее URA.RU сообщало, что по поручению полпреда президента в УРФО Владимира Якушева в Тюменскую область приедет руководитель «Уралуправтодора» Андрей Жуков. Он посетит Абатское, где сейчас наиболее сложная обстановка с паводком Полномочный представитель президента также попросил водителей воздержаться от поездок по трассе Тюмень — Омск. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава ФКУ «Уралуправтодора» Андрей Жуков вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором осмотрели дамбу на федеральной трассе Тюмень-Омск в Абатском. Об этом сообщил глава региона в своем telegram-канале. «С представителями „Уралуправтодора“ провели совещание прямо на месте. Прошли самые проблемные места», — рассказал Александр Моор. Губернатор отметил, что дорожники вместе с сотрудниками МЧС работают на участке круглыми сутками. Зачастую им приходиться делать это по пояс в воде. Ранее URA.RU сообщало, что по поручению полпреда президента в УРФО Владимира Якушева в Тюменскую область приедет руководитель «Уралуправтодора» Андрей Жуков. Он посетит Абатское, где сейчас наиболее сложная обстановка с паводком Полномочный представитель президента также попросил водителей воздержаться от поездок по трассе Тюмень — Омск.