Глава ФКУ «Уралуправтодора» Андрей Жуков вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором осмотрели дамбу на федеральной трассе Тюмень-Омск в Абатском. Об этом сообщил глава региона в своем telegram-канале.
«С представителями „Уралуправтодора“ провели совещание прямо на месте. Прошли самые проблемные места», — рассказал Александр Моор.
Губернатор отметил, что дорожники вместе с сотрудниками МЧС работают на участке круглыми сутками. Зачастую им приходиться делать это по пояс в воде.
Ранее URA.RU сообщало, что по поручению полпреда президента в УРФО Владимира Якушева в Тюменскую область приедет руководитель «Уралуправтодора» Андрей Жуков. Он посетит Абатское, где сейчас наиболее сложная обстановка с паводком Полномочный представитель президента также попросил водителей воздержаться от поездок по трассе Тюмень — Омск.
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Глава ФКУ «Уралуправтодора» Андрей Жуков вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором осмотрели дамбу на федеральной трассе Тюмень-Омск в Абатском. Об этом сообщил глава региона в своем telegram-канале. «С представителями „Уралуправтодора“ провели совещание прямо на месте. Прошли самые проблемные места», — рассказал Александр Моор. Губернатор отметил, что дорожники вместе с сотрудниками МЧС работают на участке круглыми сутками. Зачастую им приходиться делать это по пояс в воде. Ранее URA.RU сообщало, что по поручению полпреда президента в УРФО Владимира Якушева в Тюменскую область приедет руководитель «Уралуправтодора» Андрей Жуков. Он посетит Абатское, где сейчас наиболее сложная обстановка с паводком Полномочный представитель президента также попросил водителей воздержаться от поездок по трассе Тюмень — Омск.