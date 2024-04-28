Губернатор Шумков выразил соболезнования семьям погибших полицейских

Губернатор Курганской области Вадим Шумков выразил соболезнования семьям погибших в Карачаево-Черкесии полицейских. В своем telegram-канале «силаVправде (V.Шумков)» глава региона отметил, что правительство готово оказать любую необходимую помощь.
«Переговорили с начальником УМВД России по Курганской области Дмитрием Свиновым. Попросил передать семьям погибших в КЧР парней наши соболезнования и слова поддержки. Правительством региона будет оказана любая необходимая помощь УМВД и семьям погибших по всем вопросам», — написал Шумков в своем telegram-канале.
Замначальника отдела МВД России «Щучанский» Антон Валиков и полицейский дежурной части отдела полиции № 1 УМВД России по городу Кургану Андрей Артамонов погибли в результате нападения вооруженных преступников в Карачаево-Черкесии 28 апреля. Еще трое полицейских и сотрудник ОМОН Управления Росгвардии по КЧР были ранены. На временный пост ДПС ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) было совершено нападение. В сторону полицейских бросили взрывное устройство и открыли огонь из автоматического оружия. Пятеро напавших на полицейских были ликвидированы ответным огнем.
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков выразил соболезнования семьям погибших в Карачаево-Черкесии полицейских. В своем telegram-канале «силаVправде (V.Шумков)» глава региона отметил, что правительство готово оказать любую необходимую помощь. «Переговорили с начальником УМВД России по Курганской области Дмитрием Свиновым. Попросил передать семьям погибших в КЧР парней наши соболезнования и слова поддержки. Правительством региона будет оказана любая необходимая помощь УМВД и семьям погибших по всем вопросам», — написал Шумков в своем telegram-канале. Замначальника отдела МВД России «Щучанский» Антон Валиков и полицейский дежурной части отдела полиции № 1 УМВД России по городу Кургану Андрей Артамонов погибли в результате нападения вооруженных преступников в Карачаево-Черкесии 28 апреля. Еще трое полицейских и сотрудник ОМОН Управления Росгвардии по КЧР были ранены. На временный пост ДПС ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) было совершено нападение. В сторону полицейских бросили взрывное устройство и открыли огонь из автоматического оружия. Пятеро напавших на полицейских были ликвидированы ответным огнем.