ФСБ задержала поджигателей вертолета Ка-32 в Остафьево

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала группу поджигателей вертолета Ка-32 на аэродроме Остафьево в Москве. Всего задержано пять человек.
«ФСБ задержала поджигателей вертолета Ка-32 на московском аэродроме в Остафьево», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что четверо молодых людей и 19-летняя девушка были арестованы по подозрению в поджоге. Все они прибыли в столицу из разных регионов: 22-летний Никита Булгаков из Новосибирской области, 22-летний Дмитрий Ямсков из Норильска, 21-летний Сергей Хамидуллин из Новосибирска, 22-летний Роман Яковец из Ростовской области и 19-летняя Анна Мочалина из Норильска.
В ночь на 26 апреля вертолет Ка-32, принадлежавший ГКУ «Московский авиационный центр», был подожжен. На месте инцидента работали спасательные машины аэропорта Остафьево. Площадь пожара составила примерно 30 квадратных метров. По данным стражей порядка, на месте происшествия обнаружены пять стеклянных бутылок, одна пластиковая, монтировка, сумка для сменной обуви, пара перчаток и обрывки колючей проволоки, от которых исходил запах горючей жидкости.
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