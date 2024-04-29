Малюська озвучил три сценария использования российских активов на Украине

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Малюська назвал три сценария использования замороженных активов РФ Фото:
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Минюст Украины озвучил три сценария использования замороженных российских активов: оптимистический, пессимистический и нейтральный. Своими мыслями поделился министр юстиции Украины Денис Малюська.

«При пессимистическом сценарии — только текущее отчисление доходов, начисленных от российских активов. Это максимум 5 млрд евро в год. Но, может быть, и меньше. Это пессимистический сценарий. Наша задача просить партнеров о самом радикальном решении», — добавил он, передают украинские издания Kyiv Post и «Факты».

При супероптимистическом сценарии состоится конфискация замороженных ныне российских активов. При этом есть и другой, нейтральный сценарий, по которому будет изъятие доходов под определенный заем — чтобы такие доходы, начисленные на 10 лет вперед, были выплачены уже сейчас одним траншем.

США 23 апреля приняли закон о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины и требуют от Евросоюза подобного решения. Как страны глобального Запада планируют потратить незаконно изъятые активы РФ — читайте в материале URA.RU.

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Минюст Украины озвучил три сценария использования замороженных российских активов: оптимистический, пессимистический и нейтральный. Своими мыслями поделился министр юстиции Украины Денис Малюська. «При пессимистическом сценарии — только текущее отчисление доходов, начисленных от российских активов. Это максимум 5 млрд евро в год. Но, может быть, и меньше. Это пессимистический сценарий. Наша задача просить партнеров о самом радикальном решении», — добавил он, передают украинские издания Kyiv Post и «Факты». При супероптимистическом сценарии состоится конфискация замороженных ныне российских активов. При этом есть и другой, нейтральный сценарий, по которому будет изъятие доходов под определенный заем — чтобы такие доходы, начисленные на 10 лет вперед, были выплачены уже сейчас одним траншем. США 23 апреля приняли закон о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины и требуют от Евросоюза подобного решения. Как страны глобального Запада планируют потратить незаконно изъятые активы РФ — читайте в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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