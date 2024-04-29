Малюська озвучил три сценария использования российских активов на Украине

29 апреля 2024 в 14:38 Размер текста - 17 +

Малюська назвал три сценария использования замороженных активов РФ Фото: Hannes P Albert/dpa/picture-alliance/ТАСС новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Минюст Украины озвучил три сценария использования замороженных российских активов: оптимистический, пессимистический и нейтральный. Своими мыслями поделился министр юстиции Украины Денис Малюська. «При пессимистическом сценарии — только текущее отчисление доходов, начисленных от российских активов. Это максимум 5 млрд евро в год. Но, может быть, и меньше. Это пессимистический сценарий. Наша задача просить партнеров о самом радикальном решении», — добавил он, передают украинские издания Kyiv Post и «Факты». При супероптимистическом сценарии состоится конфискация замороженных ныне российских активов. При этом есть и другой, нейтральный сценарий, по которому будет изъятие доходов под определенный заем — чтобы такие доходы, начисленные на 10 лет вперед, были выплачены уже сейчас одним траншем. США 23 апреля приняли закон о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины и требуют от Евросоюза подобного решения. Как страны глобального Запада планируют потратить незаконно изъятые активы РФ — читайте в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минюст Украины озвучил три сценария использования замороженных российских активов: оптимистический, пессимистический и нейтральный. Своими мыслями поделился министр юстиции Украины Денис Малюська. «При пессимистическом сценарии — только текущее отчисление доходов, начисленных от российских активов. Это максимум 5 млрд евро в год. Но, может быть, и меньше. Это пессимистический сценарий. Наша задача просить партнеров о самом радикальном решении», — добавил он, передают украинские издания Kyiv Post и «Факты». При супероптимистическом сценарии состоится конфискация замороженных ныне российских активов. При этом есть и другой, нейтральный сценарий, по которому будет изъятие доходов под определенный заем — чтобы такие доходы, начисленные на 10 лет вперед, были выплачены уже сейчас одним траншем. США 23 апреля приняли закон о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины и требуют от Евросоюза подобного решения. Как страны глобального Запада планируют потратить незаконно изъятые активы РФ — читайте в материале URA.RU.