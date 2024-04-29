ВС РФ освободили Семеновку в ДНР

29 апреля 2024 в 15:06 Размер текста - 17 +

Подразделения группировки войск «Центр„освободили населенный пункт Семеновка (фото из архива) Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Еще один населенный пункт в Донецкой народной республике — Семеновка — освобождена российскими войсками. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. «Подразделения группировки войск „Центр“… освободили населенный пункт Семеновка в ДНР», — говорится в сообщении Минобороны России. Также поражены части 68-й пехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны. Ранее ВС РФ освободили ряд других населенных пунктов. Среди них Кисловка в Харьковской области и Новомихайловка и Богдановка в ДНР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Еще один населенный пункт в Донецкой народной республике — Семеновка — освобождена российскими войсками. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. «Подразделения группировки войск „Центр“… освободили населенный пункт Семеновка в ДНР», — говорится в сообщении Минобороны России. Также поражены части 68-й пехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны. Ранее ВС РФ освободили ряд других населенных пунктов. Среди них Кисловка в Харьковской области и Новомихайловка и Богдановка в ДНР.