ВС РФ освободили Семеновку в ДНР

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Снайперы ВС РФ. stock, снайпер, винтовка, разведчик, спецназ,  stock
Подразделения группировки войск «Центр„освободили населенный пункт Семеновка (фото из архива) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Еще один населенный пункт в Донецкой народной республике — Семеновка — освобождена российскими войсками. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Центр“… освободили населенный пункт Семеновка в ДНР», — говорится в сообщении Минобороны России. Также поражены части 68-й пехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны.

Ранее ВС РФ освободили ряд других населенных пунктов. Среди них Кисловка в Харьковской области и Новомихайловка и Богдановка в ДНР.

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Еще один населенный пункт в Донецкой народной республике — Семеновка — освобождена российскими войсками. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. «Подразделения группировки войск „Центр“… освободили населенный пункт Семеновка в ДНР», — говорится в сообщении Минобороны России. Также поражены части 68-й пехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны. Ранее ВС РФ освободили ряд других населенных пунктов. Среди них Кисловка в Харьковской области и Новомихайловка и Богдановка в ДНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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