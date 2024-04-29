ВС РФ освободили Семеновку в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр„освободили населенный пункт Семеновка (фото из архива)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Еще один населенный пункт в Донецкой народной республике — Семеновка — освобождена российскими войсками. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Центр“… освободили населенный пункт Семеновка в ДНР», —
Ранее ВС РФ освободили ряд других населенных пунктов. Среди них Кисловка в Харьковской области и Новомихайловка и Богдановка в ДНР.
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