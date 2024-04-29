Мантуров посетил завод в ДНР, поставляющий оборудование в Пермский край. Фото, видео

29 апреля 2024 в 15:52 Размер текста - 17 +

Предприятие изготавливает машины и оборудование для горнодобывающей промышленности (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетил Ясиноватский машиностроительный завод (ООО «НПО ЯМЗ») в Донецкой народной республике, который сотрудничает с предприятиями Пермского края. В частности, одним из заказчиков завода является компания «Уралкалий», говорится на сайте главы ДНР Дениса Пушилина. «ЯМЗ сейчас выполняет ряд крупных заказов. География наших поставок традиционно обширная: Ростовская область, Санкт-Петербург, Республика Саха (Якутия), Пермский край („Уралкалий“)», — рассказал Мантурову учредитель ЯМЗ Владимир Трубчанин. Ясиноватский машзавод основан в 1947 году и является одним из ведущих предприятий по производству проходческой техники. Завод поставляет горнопроходческую технику для угольных шахт, машины для горнодобывающей отрасли, оборудование для строительства метро, автодорог и железнодорожных тоннелей, уточняется на сайте главы ДНР. Денис Пушилин (слева) провел для Дениса Мантурова (в центре) экскурсию по предприятию Сайт главы ДНР Дениса Пушилина Денис Мантуров ознакомился с техникой, которую производит ЯМЗ Сайт главы ДНР Дениса Пушилина Заказчиками ЯМЗ являются предприятия горнодобывающей отрасли, в том числе, «Уралкалий» Сайт главы ДНР Дениса Пушилина Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетил Ясиноватский машиностроительный завод (ООО «НПО ЯМЗ») в Донецкой народной республике, который сотрудничает с предприятиями Пермского края. В частности, одним из заказчиков завода является компания «Уралкалий», говорится на сайте главы ДНР Дениса Пушилина. «ЯМЗ сейчас выполняет ряд крупных заказов. География наших поставок традиционно обширная: Ростовская область, Санкт-Петербург, Республика Саха (Якутия), Пермский край („Уралкалий“)», — рассказал Мантурову учредитель ЯМЗ Владимир Трубчанин. Ясиноватский машзавод основан в 1947 году и является одним из ведущих предприятий по производству проходческой техники. Завод поставляет горнопроходческую технику для угольных шахт, машины для горнодобывающей отрасли, оборудование для строительства метро, автодорог и железнодорожных тоннелей, уточняется на сайте главы ДНР.