Мантуров посетил завод в ДНР, поставляющий оборудование в Пермский край. Фото, видео

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Выставка технологий и оборудования для горнодобывающей промышленности «Рудник. Урал». Екатеринбург , промышленность, погрузчик, китай, тяжелая промышленность
Предприятие изготавливает машины и оборудование для горнодобывающей промышленности (архивное фото) Фото:

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетил Ясиноватский машиностроительный завод (ООО «НПО ЯМЗ») в Донецкой народной республике, который сотрудничает с предприятиями Пермского края. В частности, одним из заказчиков завода является компания «Уралкалий», говорится на сайте главы ДНР Дениса Пушилина.

«ЯМЗ сейчас выполняет ряд крупных заказов. География наших поставок традиционно обширная: Ростовская область, Санкт-Петербург, Республика Саха (Якутия), Пермский край („Уралкалий“)», — рассказал Мантурову учредитель ЯМЗ Владимир Трубчанин.

Ясиноватский машзавод основан в 1947 году и является одним из ведущих предприятий по производству проходческой техники. Завод поставляет горнопроходческую технику для угольных шахт, машины для горнодобывающей отрасли, оборудование для строительства метро, автодорог и железнодорожных тоннелей, уточняется на сайте главы ДНР.

Денис Пушилин (слева) провел для Дениса Мантурова (в центре) экскурсию по предприятию
Денис Пушилин (слева) провел для Дениса Мантурова (в центре) экскурсию по предприятию

Денис Мантуров ознакомился с техникой, которую производит ЯМЗ
Денис Мантуров ознакомился с техникой, которую производит ЯМЗ

Заказчиками ЯМЗ являются предприятия горнодобывающей отрасли, в том числе, «Уралкалий»
Заказчиками ЯМЗ являются предприятия горнодобывающей отрасли, в том числе, «Уралкалий»

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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетил Ясиноватский машиностроительный завод (ООО «НПО ЯМЗ») в Донецкой народной республике, который сотрудничает с предприятиями Пермского края. В частности, одним из заказчиков завода является компания «Уралкалий», говорится на сайте главы ДНР Дениса Пушилина. «ЯМЗ сейчас выполняет ряд крупных заказов. География наших поставок традиционно обширная: Ростовская область, Санкт-Петербург, Республика Саха (Якутия), Пермский край („Уралкалий“)», — рассказал Мантурову учредитель ЯМЗ Владимир Трубчанин. Ясиноватский машзавод основан в 1947 году и является одним из ведущих предприятий по производству проходческой техники. Завод поставляет горнопроходческую технику для угольных шахт, машины для горнодобывающей отрасли, оборудование для строительства метро, автодорог и железнодорожных тоннелей, уточняется на сайте главы ДНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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