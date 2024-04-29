Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетил Ясиноватский машиностроительный завод (ООО «НПО ЯМЗ») в Донецкой народной республике, который сотрудничает с предприятиями Пермского края. В частности, одним из заказчиков завода является компания «Уралкалий», говорится на сайте главы ДНР Дениса Пушилина.
«ЯМЗ сейчас выполняет ряд крупных заказов. География наших поставок традиционно обширная: Ростовская область, Санкт-Петербург, Республика Саха (Якутия), Пермский край („Уралкалий“)», — рассказал Мантурову учредитель ЯМЗ Владимир Трубчанин.
Ясиноватский машзавод основан в 1947 году и является одним из ведущих предприятий по производству проходческой техники. Завод поставляет горнопроходческую технику для угольных шахт, машины для горнодобывающей отрасли, оборудование для строительства метро, автодорог и железнодорожных тоннелей, уточняется на сайте главы ДНР.
Денис Пушилин (слева) провел для Дениса Мантурова (в центре) экскурсию по предприятию
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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетил Ясиноватский машиностроительный завод (ООО «НПО ЯМЗ») в Донецкой народной республике, который сотрудничает с предприятиями Пермского края. В частности, одним из заказчиков завода является компания «Уралкалий», говорится на сайте главы ДНР Дениса Пушилина. «ЯМЗ сейчас выполняет ряд крупных заказов. География наших поставок традиционно обширная: Ростовская область, Санкт-Петербург, Республика Саха (Якутия), Пермский край („Уралкалий“)», — рассказал Мантурову учредитель ЯМЗ Владимир Трубчанин. Ясиноватский машзавод основан в 1947 году и является одним из ведущих предприятий по производству проходческой техники. Завод поставляет горнопроходческую технику для угольных шахт, машины для горнодобывающей отрасли, оборудование для строительства метро, автодорог и железнодорожных тоннелей, уточняется на сайте главы ДНР.