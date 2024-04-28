На Ямале прогнозируют шквалистый ветер и метель

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Синоптики предупреждают ямальцев о шквалистом ветре и метели 30 апреля. Столбики термометров не поднимутся выше девяти градусов днем. Ночью — до -16 градусов Цельсия. Об этом сообщает МЧС округа. «По данным синоптиков, 30 апреля прогнозируется неблагоприятное погодное явление: северо-западный, западный 7-12 м/с, в (Приуральском, Шурышкарском, Надымском, Пуровском, Красноселькупском районах) порывы 15-20 м/с», — говорится в telegram-канале «МЧС Ямало-Ненецкого АО». Ожидаемая температура воздуха: ночью -6°С…-16°C, днем +1°С…-9°C. Ранее сообщалось, что в ЯНАО 29 апреля прогнозируется штормовой ветер с порывами до 21 метра в секунду. В отдельных районах метель, небольшой, местами умеренный снег. Сильный ветер и метель стали причиной перекрытия участка трассы Лабытнанги — Харп. На трассе Коротчаево — Новый Уренгой организовали реверсивное движение колонн в сопровождении спецтехники. Причина — неблагоприятная дорожная обстановка.