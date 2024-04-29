Россиян предупредили о смартфонах Xiaomi, которые лучше не покупать

Издание «Палач»: Xiaomi Redmi A3 уступает другим моделям по характеристикам

29 апреля 2024 в 21:50 Размер текста - 17 +

Смартфон Xiaomi Redmi Note 12S за свою цену не оправдывает технических характеристик Фото: Размик Закарян © URA.RU Издание «Палач» составило список из пяти смартфонов бренда Xiaomi, которые редакция не рекомендует к покупке. На первом месте оказался Xiaomi Redmi A3, он имеет привлекательный дизайн, но уступает по техническим характеристикам. «Дело в медленном процессоре MediaTek Helio G36, тормознутом типе памяти eMMC 5.1, рыхлом HD-экране и слабеньком наборе камер на 5 и 8+0.08 мегапикселей. То есть „ашка“ подойдет разве что в качестве запасного девайса или звонилки школьнику», — пишет «Палач», рассказывая о смартфоне Xiaomi Redmi A3. Его цена стартует от 6,2 тысяч рублей. Устройство Xiaomi Redmi Note 12S заняло второе место из-за своей высокой цены в 15,6 тысяч рублей, что не соответствует предлагаемым характеристикам. В качестве альтернативы предложен Infinix Note 30 Pro. Третье место занял Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G, главным недостатком которого стал процессор MediaTek Helio G99. Он не способен полноценно работать с основной камерой устройства разрешением 200 МП. Также в список попали Xiaomi Poco F5 и субфлагман Xiaomi 13T Pro, которые получили критику за несоответствие цены и характеристик по сравнению с другими моделями бренда и конкурентами на рынке. Ранее российские обладатели смартфонов Xiaomi, Poco и Redmi пожаловались на массовые сбои в работе устройств. По их словам, телефоны постоянно перезагружаются и остаются в режиме восстановления. Проблемы начались на смартфонах с операционной системой MIUI и HyperOS. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Издание «Палач» составило список из пяти смартфонов бренда Xiaomi, которые редакция не рекомендует к покупке. На первом месте оказался Xiaomi Redmi A3, он имеет привлекательный дизайн, но уступает по техническим характеристикам. «Дело в медленном процессоре MediaTek Helio G36, тормознутом типе памяти eMMC 5.1, рыхлом HD-экране и слабеньком наборе камер на 5 и 8+0.08 мегапикселей. То есть „ашка“ подойдет разве что в качестве запасного девайса или звонилки школьнику», — пишет «Палач», рассказывая о смартфоне Xiaomi Redmi A3. Его цена стартует от 6,2 тысяч рублей. Устройство Xiaomi Redmi Note 12S заняло второе место из-за своей высокой цены в 15,6 тысяч рублей, что не соответствует предлагаемым характеристикам. В качестве альтернативы предложен Infinix Note 30 Pro. Третье место занял Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G, главным недостатком которого стал процессор MediaTek Helio G99. Он не способен полноценно работать с основной камерой устройства разрешением 200 МП. Также в список попали Xiaomi Poco F5 и субфлагман Xiaomi 13T Pro, которые получили критику за несоответствие цены и характеристик по сравнению с другими моделями бренда и конкурентами на рынке. Ранее российские обладатели смартфонов Xiaomi, Poco и Redmi пожаловались на массовые сбои в работе устройств. По их словам, телефоны постоянно перезагружаются и остаются в режиме восстановления. Проблемы начались на смартфонах с операционной системой MIUI и HyperOS.