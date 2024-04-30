ERR: новая тактика России успешна в зоне спецоперации

30 апреля 2024 в 09:15 Размер текста - 17 +

ВСУ не могут справиться с новой тактикой ВС РФ на СВО, пишут СМИ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ используют новую тактику в зоне спецоперации на Украине. ВСУ сложно противостоять действиям российских военных. По словам украинских бойцов, российские войска стали нападать волнами. Об этом сообщили украинские военные эстонскому изданию ERR. «Русские изменили свою тактику. Теперь они нападают волнами. Нас атакуют небольшими штурмовыми группами из восьми человек… российские войска имеют явное превосходство и в военной технике», — передает издание слова украинского бойца Сергея. Он считает, что единственный способ противостоять военнослужащим России — использовать авиацию. По словам другого бойца с позывным «Юпитер», боеприпасов украинцам поставляют все меньше и меньше. Он отмечает, что сами бойцы устали, так как заменить военных на фронте некому. Ранее главком ВСУ Александр Сырский признал тактические успехи ВС РФ на СВО. По его словам, российские военные проводят успешные атаки по всей линии боевого соприкосновения, передает телеканал 360 . Также он отметил, что обстановка на фронте обострилась. Сырский заявил, что украинские силы теряют позиции на нескольких направлениях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ используют новую тактику в зоне спецоперации на Украине. ВСУ сложно противостоять действиям российских военных. По словам украинских бойцов, российские войска стали нападать волнами. Об этом сообщили украинские военные эстонскому изданию ERR. «Русские изменили свою тактику. Теперь они нападают волнами. Нас атакуют небольшими штурмовыми группами из восьми человек… российские войска имеют явное превосходство и в военной технике», — передает издание слова украинского бойца Сергея. Он считает, что единственный способ противостоять военнослужащим России — использовать авиацию. По словам другого бойца с позывным «Юпитер», боеприпасов украинцам поставляют все меньше и меньше. Он отмечает, что сами бойцы устали, так как заменить военных на фронте некому. Ранее главком ВСУ Александр Сырский признал тактические успехи ВС РФ на СВО. По его словам, российские военные проводят успешные атаки по всей линии боевого соприкосновения, передает телеканал 360. Также он отметил, что обстановка на фронте обострилась. Сырский заявил, что украинские силы теряют позиции на нескольких направлениях.