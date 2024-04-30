ERR: новая тактика России успешна в зоне спецоперации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, бтр, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
ВСУ не могут справиться с новой тактикой ВС РФ на СВО, пишут СМИ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ используют новую тактику в зоне спецоперации на Украине. ВСУ сложно противостоять действиям российских военных. По словам украинских бойцов, российские войска стали нападать волнами. Об этом сообщили украинские военные эстонскому изданию ERR.

«Русские изменили свою тактику. Теперь они нападают волнами. Нас атакуют небольшими штурмовыми группами из восьми человек… российские войска имеют явное превосходство и в военной технике», — передает издание слова украинского бойца Сергея. Он считает, что единственный способ противостоять военнослужащим России — использовать авиацию.

По словам другого бойца с позывным «Юпитер», боеприпасов украинцам поставляют все меньше и меньше. Он отмечает, что сами бойцы устали, так как заменить военных на фронте некому.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский признал тактические успехи ВС РФ на СВО. По его словам, российские военные проводят успешные атаки по всей линии боевого соприкосновения, передает телеканал 360.

Также он отметил, что обстановка на фронте обострилась. Сырский заявил, что украинские силы теряют позиции на нескольких направлениях.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВС РФ используют новую тактику в зоне спецоперации на Украине. ВСУ сложно противостоять действиям российских военных. По словам украинских бойцов, российские войска стали нападать волнами. Об этом сообщили украинские военные эстонскому изданию ERR. «Русские изменили свою тактику. Теперь они нападают волнами. Нас атакуют небольшими штурмовыми группами из восьми человек… российские войска имеют явное превосходство и в военной технике», — передает издание слова украинского бойца Сергея. Он считает, что единственный способ противостоять военнослужащим России — использовать авиацию. По словам другого бойца с позывным «Юпитер», боеприпасов украинцам поставляют все меньше и меньше. Он отмечает, что сами бойцы устали, так как заменить военных на фронте некому. Ранее главком ВСУ Александр Сырский признал тактические успехи ВС РФ на СВО. По его словам, российские военные проводят успешные атаки по всей линии боевого соприкосновения, передает телеканал 360. Также он отметил, что обстановка на фронте обострилась. Сырский заявил, что украинские силы теряют позиции на нескольких направлениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...