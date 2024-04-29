Курганский ГУ МЧС дал прогноз по уровню Тобола в Белозерском округе

Сотрудники ГУ МЧС по Курганской области представили прогноз паводковой ситуации. Ожидается, что в Белозерском округе будет умеренный рост уровня реки Тобол, сообщает telegram-канал ведомства.
«В связи с прохождением волны увеличенных пропусков воды <…> с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по р. Тобол в Белозерском МО ожидается умеренный рост уровня воды с динамикой +5…+20 см», — говорится в прогнозе на 30 апреля. В Кургане ожидается постепенный спад уровня воды (от 10 до 30 см).
Продолжается снижение воды у гидропостов в области. Колебания рек Уй, Исеть, Миасс и Тобол (в южных районах) составят от -1 до -11 см.
Ранее URA.RU сообщало, что вода в Тоболе у Кургана ушла из зоны, характеризующейся опасными явлениями. Следить за уровнем воды и ситуацией с паводком, можно в нашей онлайн-трансляции.
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