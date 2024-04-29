В Кургане с дамбы убирают мешки с грунтом. Фото

30 апреля 2024 в 12:10 Размер текста - 17 +

С курганской дамбы убирают мешки с землей Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области С курганской дамбы рабочие стали убирать мешки с грунтом, которыми было укреплено сооружение во время наводнения. Снимки с дамбы появились в соцсетях города. «Ηa нaбepeжнoй убиpaют мeшки c гpунтoм и нaвoдят пopядoк», — информирует паблик соцсети «ВКонтакте» «Курган I Без цензуры». НА присланных подписчиками фото запечатлена уборка мешков. Убирать и вывозить мешки спецтехникой начали возле плотины после снижения уровня воды в Тоболе ниже опасных явлений. Десятки людей разбирают надстройку из мешков, оттаскивая их от заборчика на набережной. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане укрепили дамбу, чтобы избежать опасных последствий паводка. Для этого использовали около 500 тысяч мешков с грунтом. Работы по укреплению велись днем и ночью. В Кургане разбирают мешки с землей на наабережной VK Курган I Без цензуры . Спецтехника увозит мешки с грунтом с курганской дамбы VK Курган I Без цензуры . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С курганской дамбы рабочие стали убирать мешки с грунтом, которыми было укреплено сооружение во время наводнения. Снимки с дамбы появились в соцсетях города. «Ηa нaбepeжнoй убиpaют мeшки c гpунтoм и нaвoдят пopядoк», — информирует паблик соцсети «ВКонтакте» «Курган I Без цензуры». НА присланных подписчиками фото запечатлена уборка мешков. Убирать и вывозить мешки спецтехникой начали возле плотины после снижения уровня воды в Тоболе ниже опасных явлений. Десятки людей разбирают надстройку из мешков, оттаскивая их от заборчика на набережной. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане укрепили дамбу, чтобы избежать опасных последствий паводка. Для этого использовали около 500 тысяч мешков с грунтом. Работы по укреплению велись днем и ночью.