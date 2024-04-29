29 апреля 2024

В Кургане с дамбы убирают мешки с грунтом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок, Абатское. Ишимский район . Тюмень , половодье, песок, дамба, укрепление, паводок, наводнение, мешок, разлив
С курганской дамбы убирают мешки с землей Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

С курганской дамбы рабочие стали убирать мешки с грунтом, которыми было укреплено сооружение во время наводнения. Снимки с дамбы появились в соцсетях города.

«Ηa нaбepeжнoй убиpaют мeшки c гpунтoм и нaвoдят пopядoк», — информирует паблик соцсети «ВКонтакте» «Курган I Без цензуры». НА присланных подписчиками фото запечатлена уборка мешков.

Убирать и вывозить мешки спецтехникой начали возле плотины после снижения уровня воды в Тоболе ниже опасных явлений. Десятки людей разбирают надстройку из мешков, оттаскивая их от заборчика на набережной.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане укрепили дамбу, чтобы избежать опасных последствий паводка. Для этого использовали около 500 тысяч мешков с грунтом. Работы по укреплению велись днем и ночью.

В Кургане разбирают мешки с землей на наабережной
В Кургане разбирают мешки с землей на наабережной
Спецтехника увозит мешки с грунтом с курганской дамбы
Спецтехника увозит мешки с грунтом с курганской дамбы

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С курганской дамбы рабочие стали убирать мешки с грунтом, которыми было укреплено сооружение во время наводнения. Снимки с дамбы появились в соцсетях города. «Ηa нaбepeжнoй убиpaют мeшки c гpунтoм и нaвoдят пopядoк», — информирует паблик соцсети «ВКонтакте» «Курган I Без цензуры». НА присланных подписчиками фото запечатлена уборка мешков. Убирать и вывозить мешки спецтехникой начали возле плотины после снижения уровня воды в Тоболе ниже опасных явлений. Десятки людей разбирают надстройку из мешков, оттаскивая их от заборчика на набережной. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане укрепили дамбу, чтобы избежать опасных последствий паводка. Для этого использовали около 500 тысяч мешков с грунтом. Работы по укреплению велись днем и ночью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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