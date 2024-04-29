С курганской дамбы рабочие стали убирать мешки с грунтом, которыми было укреплено сооружение во время наводнения. Снимки с дамбы появились в соцсетях города.
«Ηa нaбepeжнoй убиpaют мeшки c гpунтoм и нaвoдят пopядoк», — информирует паблик соцсети «ВКонтакте» «Курган I Без цензуры». НА присланных подписчиками фото запечатлена уборка мешков.
Убирать и вывозить мешки спецтехникой начали возле плотины после снижения уровня воды в Тоболе ниже опасных явлений. Десятки людей разбирают надстройку из мешков, оттаскивая их от заборчика на набережной.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане укрепили дамбу, чтобы избежать опасных последствий паводка. Для этого использовали около 500 тысяч мешков с грунтом. Работы по укреплению велись днем и ночью.
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С курганской дамбы рабочие стали убирать мешки с грунтом, которыми было укреплено сооружение во время наводнения. Снимки с дамбы появились в соцсетях города. «Ηa нaбepeжнoй убиpaют мeшки c гpунтoм и нaвoдят пopядoк», — информирует паблик соцсети «ВКонтакте» «Курган I Без цензуры». НА присланных подписчиками фото запечатлена уборка мешков. Убирать и вывозить мешки спецтехникой начали возле плотины после снижения уровня воды в Тоболе ниже опасных явлений. Десятки людей разбирают надстройку из мешков, оттаскивая их от заборчика на набережной. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане укрепили дамбу, чтобы избежать опасных последствий паводка. Для этого использовали около 500 тысяч мешков с грунтом. Работы по укреплению велись днем и ночью.