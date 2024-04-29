Политические партии в ЯНАО одновременно выйдут на митинги 1 мая

ЛДПР и КПРФ одновременно проведут первомайские митинги в столице ЯНАО

30 апреля 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

В столице ЯНАО 1 мая одновременно пройдут митинги КПРФ и ЛДПР Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Первомайские митинги в столице Ямала одновременно организуют региональные отделения КПРФ и ЛДПР. О проведении мероприятий в своих соцсетях рассказали руководители реготделений обоих партий. «Праздничный митинг 1 мая — это возможность собраться вместе, встретить новых людей, найти единомышленников. Будем вручать фирменную атрибутику, чай, семена для выращивания овощей от ЛДПР», — написал в своем telegram-канале куратор реготделения ЛДПР Андрей Кузнецов. Глава регионального отделения КПРФ Елена Кукушкина также пригласила жителей на сбор в честь Дня международной солидарности трудящихся. Либерал-демократы соберутся на площади возле центра культуры и спорта «Геолог». Мероприятие КПРФ будет проходить у памятника В. И. Ленину. Оба митинга начнутся в 12:00. Праздничные мероприятия 1 мая стали причиной временного перекрытия улиц в центральной части Салехарда. Ранее URA.RU сообщало о том, что будет ждать жителей разных городов Ямала на празднике 1 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первомайские митинги в столице Ямала одновременно организуют региональные отделения КПРФ и ЛДПР. О проведении мероприятий в своих соцсетях рассказали руководители реготделений обоих партий. «Праздничный митинг 1 мая — это возможность собраться вместе, встретить новых людей, найти единомышленников. Будем вручать фирменную атрибутику, чай, семена для выращивания овощей от ЛДПР», — написал в своем telegram-канале куратор реготделения ЛДПР Андрей Кузнецов. Глава регионального отделения КПРФ Елена Кукушкина также пригласила жителей на сбор в честь Дня международной солидарности трудящихся. Либерал-демократы соберутся на площади возле центра культуры и спорта «Геолог». Мероприятие КПРФ будет проходить у памятника В. И. Ленину. Оба митинга начнутся в 12:00. Праздничные мероприятия 1 мая стали причиной временного перекрытия улиц в центральной части Салехарда. Ранее URA.RU сообщало о том, что будет ждать жителей разных городов Ямала на празднике 1 мая.