29 апреля 2024

Политические партии в ЯНАО одновременно выйдут на митинги 1 мая

ЛДПР и КПРФ одновременно проведут первомайские митинги в столице ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Первомайский митинг. Салехард, шествие, мир труд май, 1 мая, демонстрация, праздник
В столице ЯНАО 1 мая одновременно пройдут митинги КПРФ и ЛДПР Фото:

Первомайские митинги в столице Ямала одновременно организуют региональные отделения КПРФ и ЛДПР. О проведении мероприятий в своих соцсетях рассказали руководители реготделений обоих партий.

«Праздничный митинг 1 мая — это возможность собраться вместе, встретить новых людей, найти единомышленников. Будем вручать фирменную атрибутику, чай, семена для выращивания овощей от ЛДПР», — написал в своем telegram-канале куратор реготделения ЛДПР Андрей Кузнецов. Глава регионального отделения КПРФ Елена Кукушкина также пригласила жителей на сбор в честь Дня международной солидарности трудящихся.

Либерал-демократы соберутся на площади возле центра культуры и спорта «Геолог». Мероприятие КПРФ будет проходить у памятника В. И. Ленину. Оба митинга начнутся в 12:00.

Праздничные мероприятия 1 мая стали причиной временного перекрытия улиц в центральной части Салехарда. Ранее URA.RU сообщало о том, что будет ждать жителей разных городов Ямала на празднике 1 мая.

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Первомайские митинги в столице Ямала одновременно организуют региональные отделения КПРФ и ЛДПР. О проведении мероприятий в своих соцсетях рассказали руководители реготделений обоих партий. «Праздничный митинг 1 мая — это возможность собраться вместе, встретить новых людей, найти единомышленников. Будем вручать фирменную атрибутику, чай, семена для выращивания овощей от ЛДПР», — написал в своем telegram-канале куратор реготделения ЛДПР Андрей Кузнецов. Глава регионального отделения КПРФ Елена Кукушкина также пригласила жителей на сбор в честь Дня международной солидарности трудящихся. Либерал-демократы соберутся на площади возле центра культуры и спорта «Геолог». Мероприятие КПРФ будет проходить у памятника В. И. Ленину. Оба митинга начнутся в 12:00. Праздничные мероприятия 1 мая стали причиной временного перекрытия улиц в центральной части Салехарда. Ранее URA.RU сообщало о том, что будет ждать жителей разных городов Ямала на празднике 1 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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