Власти судятся с владельцем земли, на которой губернатор обещал построить дорогу для тюменцев

Мэрия Тюменского района судится за землю, на которой будет дорога в Дударева

02 мая 2024 в 06:30 Размер текста - 17 +

Чтобы в районе Сергея Джанбровского появилась дорога, мэрии и собственнику земли нужно договориться о цене Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменской области проводится судебная экспертиза по определению стоимости возмещения, которую получит владелец земли, на которой хотят обустроить дорогу на улице Сергея Джанбровского в деревне Дударева. Об этом стало известно из документов, имеющихся в распоряжении URA.RU. Построить дорогу жителям пообещал губернатор Тюменской области Александр Моор, но собственник участка отказался отдавать его властям. «Разработана проектная документация на строительство автомобильной дороги по улице Сергея Джанбровского в деревне Дударева. Земельный участок находится в частной собственности. Принято решение об его изъятии, однако собственника не устроил размер возмещения, из-за чего принято решение обратиться в суд. 22 марта была назначена судебная экспертиза по определению стоимости возмещения, из-за чего дело пока приостановлено», — говорится в документах. Построить дорогу на С. Джанбровского жителям обещал губернатор Александр Моор, после многочисленных жалоб. Из-за отсутствия тротуаров людям приходится в темноте ходить по проезжей части и рисковать жизнь и здоровьем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области проводится судебная экспертиза по определению стоимости возмещения, которую получит владелец земли, на которой хотят обустроить дорогу на улице Сергея Джанбровского в деревне Дударева. Об этом стало известно из документов, имеющихся в распоряжении URA.RU. Построить дорогу жителям пообещал губернатор Тюменской области Александр Моор, но собственник участка отказался отдавать его властям. «Разработана проектная документация на строительство автомобильной дороги по улице Сергея Джанбровского в деревне Дударева. Земельный участок находится в частной собственности. Принято решение об его изъятии, однако собственника не устроил размер возмещения, из-за чего принято решение обратиться в суд. 22 марта была назначена судебная экспертиза по определению стоимости возмещения, из-за чего дело пока приостановлено», — говорится в документах. Построить дорогу на С. Джанбровского жителям обещал губернатор Александр Моор, после многочисленных жалоб. Из-за отсутствия тротуаров людям приходится в темноте ходить по проезжей части и рисковать жизнь и здоровьем.