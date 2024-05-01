01 мая 2024
30 апреля 2024

Власти судятся с владельцем земли, на которой губернатор обещал построить дорогу для тюменцев

Мэрия Тюменского района судится за землю, на которой будет дорога в Дударева
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит депутатов законодательного собрания СО в Нижний Тагил. Свердловская область, строительство дороги
Чтобы в районе Сергея Джанбровского появилась дорога, мэрии и собственнику земли нужно договориться о цене Фото:

В Тюменской области проводится судебная экспертиза по определению стоимости возмещения, которую получит владелец земли, на которой хотят обустроить дорогу на улице Сергея Джанбровского в деревне Дударева. Об этом стало известно из документов, имеющихся в распоряжении URA.RU. Построить дорогу жителям пообещал губернатор Тюменской области Александр Моор, но собственник участка отказался отдавать его властям.

«Разработана проектная документация на строительство автомобильной дороги по улице Сергея Джанбровского в деревне Дударева. Земельный участок находится в частной собственности. Принято решение об его изъятии, однако собственника не устроил размер возмещения, из-за чего принято решение обратиться в суд. 22 марта была назначена судебная экспертиза по определению стоимости возмещения, из-за чего дело пока приостановлено», — говорится в документах.

Построить дорогу на С. Джанбровского жителям обещал губернатор Александр Моор, после многочисленных жалоб. Из-за отсутствия тротуаров людям приходится в темноте ходить по проезжей части и рисковать жизнь и здоровьем.

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В Тюменской области проводится судебная экспертиза по определению стоимости возмещения, которую получит владелец земли, на которой хотят обустроить дорогу на улице Сергея Джанбровского в деревне Дударева. Об этом стало известно из документов, имеющихся в распоряжении URA.RU. Построить дорогу жителям пообещал губернатор Тюменской области Александр Моор, но собственник участка отказался отдавать его властям. «Разработана проектная документация на строительство автомобильной дороги по улице Сергея Джанбровского в деревне Дударева. Земельный участок находится в частной собственности. Принято решение об его изъятии, однако собственника не устроил размер возмещения, из-за чего принято решение обратиться в суд. 22 марта была назначена судебная экспертиза по определению стоимости возмещения, из-за чего дело пока приостановлено», — говорится в документах. Построить дорогу на С. Джанбровского жителям обещал губернатор Александр Моор, после многочисленных жалоб. Из-за отсутствия тротуаров людям приходится в темноте ходить по проезжей части и рисковать жизнь и здоровьем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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