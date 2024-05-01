На Украине испугались масштабной угрозы из-за маневра России в ДНР

Страна.ua: успех ВС РФ под Очеретино может привести к окружению ВСУ в ДНР

01 мая 2024 в 08:13 Размер текста - 17 +

ВС РФ после прорыва начнут продвигаться быстрее Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После прорыва у села Очеретино российские силы могут создать для бойцов ВСУ угрозу масштабного окружения в ДНР. Об этом сообщило украинское издание «Страна». Авторы статьи заявили, что украинским солдатам нужно срочно искать резервы для попытки сдерживания прорыва российской армии. Новость по теме Где находится Очеретино, которое освободили ВС РФ и почему оно важно. Карта «Он (прорыв — прим. URA.RU) заводит российские войска в тыл за линии укреплений, которые начали выстраивать украинские войска. <…> Там россияне <…> могут продвигаться быстро», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что это создает опасность для подразделения ВСУ на большом участке фронта. В статье подчеркнули, что украинским бойцам придется оперативно искать резервы для сдерживания прорыва РФ. Положение ВСУ осложняется тем, что за Очеретино у них нет подготовленных окопов и минных полей. По словам авторов материала, украинской армии придется организовать масштабное отступление для избежания окружения. 22 апреля 2024 российские военкоры сообщили, что ВС РФ взяли Очеретино под свой контроль. Представитель бригады ВСУ Назар Волошин признал обострение ситуации вокруг села, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После прорыва у села Очеретино российские силы могут создать для бойцов ВСУ угрозу масштабного окружения в ДНР. Об этом сообщило украинское издание «Страна». Авторы статьи заявили, что украинским солдатам нужно срочно искать резервы для попытки сдерживания прорыва российской армии. «Он (прорыв — прим. URA.RU) заводит российские войска в тыл за линии укреплений, которые начали выстраивать украинские войска. <…> Там россияне <…> могут продвигаться быстро», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что это создает опасность для подразделения ВСУ на большом участке фронта. В статье подчеркнули, что украинским бойцам придется оперативно искать резервы для сдерживания прорыва РФ. Положение ВСУ осложняется тем, что за Очеретино у них нет подготовленных окопов и минных полей. По словам авторов материала, украинской армии придется организовать масштабное отступление для избежания окружения. 22 апреля 2024 российские военкоры сообщили, что ВС РФ взяли Очеретино под свой контроль. Представитель бригады ВСУ Назар Волошин признал обострение ситуации вокруг села, передает телеканал 360.