За сутки уровень Тобола в Кургане упал на 12 сантиметров

01 мая 2024 в 11:04 Размер текста - 17 +

За сутки уровень Тобола снизился на 12 см Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане уровень в Тоболе на 08:00 1 мая составляет 825 сантиметров. За сутки вода ушла на 12 сантиметров. Информация об этом размещена на геопортале «Паводок 2024». «По данным на 08:00 1 мая, уровень воды в реке Тобол в районе гидропоста в Кургане составляет 825 см. За сутки вода ушла на 12 см», — указано на сайте. В Курганской области на 1 мая подтопленными остаются около 7,5 тысячи жилых домов и дач, шесть низководных мостов и 11 участков дорог в семи муниципальных образованиях. За прошедшие сутки в 16 населенных пунктах от воды освободился 121 жилой дом и 200 приусадебных участков. Для откачки воды из жилья в регион прибыли дополнительные силы МЧС из Оренбургской области. Оперативная информация об уровне воды и паводковой ситуации — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане уровень в Тоболе на 08:00 1 мая составляет 825 сантиметров. За сутки вода ушла на 12 сантиметров. Информация об этом размещена на геопортале «Паводок 2024». «По данным на 08:00 1 мая, уровень воды в реке Тобол в районе гидропоста в Кургане составляет 825 см. За сутки вода ушла на 12 см», — указано на сайте. В Курганской области на 1 мая подтопленными остаются около 7,5 тысячи жилых домов и дач, шесть низководных мостов и 11 участков дорог в семи муниципальных образованиях. За прошедшие сутки в 16 населенных пунктах от воды освободился 121 жилой дом и 200 приусадебных участков. Для откачки воды из жилья в регион прибыли дополнительные силы МЧС из Оренбургской области. Оперативная информация об уровне воды и паводковой ситуации — в онлайн-трансляции URA.RU.