30 апреля 2024

За сутки уровень Тобола в Кургане упал на 12 сантиметров

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Виды Кургана, река тобол
За сутки уровень Тобола снизился на 12 см Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане уровень в Тоболе на 08:00 1 мая составляет 825 сантиметров. За сутки вода ушла на 12 сантиметров. Информация об этом размещена на геопортале «Паводок 2024».

«По данным на 08:00 1 мая, уровень воды в реке Тобол в районе гидропоста в Кургане составляет 825 см. За сутки вода ушла на 12 см», — указано на сайте.

В Курганской области на 1 мая подтопленными остаются около 7,5 тысячи жилых домов и дач, шесть низководных мостов и 11 участков дорог в семи муниципальных образованиях. За прошедшие сутки в 16 населенных пунктах от воды освободился 121 жилой дом и 200 приусадебных участков. Для откачки воды из жилья в регион прибыли дополнительные силы МЧС из Оренбургской области. Оперативная информация об уровне воды и паводковой ситуации — в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Кургане уровень в Тоболе на 08:00 1 мая составляет 825 сантиметров. За сутки вода ушла на 12 сантиметров. Информация об этом размещена на геопортале «Паводок 2024». «По данным на 08:00 1 мая, уровень воды в реке Тобол в районе гидропоста в Кургане составляет 825 см. За сутки вода ушла на 12 см», — указано на сайте. В Курганской области на 1 мая подтопленными остаются около 7,5 тысячи жилых домов и дач, шесть низководных мостов и 11 участков дорог в семи муниципальных образованиях. За прошедшие сутки в 16 населенных пунктах от воды освободился 121 жилой дом и 200 приусадебных участков. Для откачки воды из жилья в регион прибыли дополнительные силы МЧС из Оренбургской области. Оперативная информация об уровне воды и паводковой ситуации — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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