СБУ ищет диверсантов в центре Киева. Фото

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Выставка военных трофеев в музее ОДО. Екатеринбург, мвс украины, мвд украины, милиция украины
Идет поиск диверсантов в районе Михайловской и Софийской площадей Фото:

Служба безопасности Украины (СБУ) организовала плановые контрразведывательные операции в Шевченковском районе Киева. Однако, по данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, власти предпринимают меры для поиска недовольных граждан в преддверии предполагаемой нелегитимности президента Украины Владимиру Зеленского.

«Основной целью мероприятий является проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов и мест массового пребывания людей», — сообщила СБУ в своем telegram-канале. Согласно данным службы, проверки устраивают в офисах, общественных местах и зданиях.

Также граждане, находящиеся в центре города, подвергаются обыску. По информации николаевского подполья, сотрудники СБУ останавливают автомобили, осуществляют обход квартир и расширяют зоны досмотра. По словам Лебедева, служба ищет нелояльных к власти граждан в преддверии полной нелегитимности Зеленского.«Ходят слухи о готовящемся госперевороте, который СБУ пытается предупредить», — написал Лебедев в своем telegram-канале.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет сообщил, что на Украине начался процесс узурпации власти. Зеленский стал терять легитимность.

Территория досмотра у СБУ будет расширена
Территория досмотра у СБУ будет расширена
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Сотрудники СБУ останавливают машины
Сотрудники СБУ останавливают машины
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Служба безопасности Украины (СБУ) организовала плановые контрразведывательные операции в Шевченковском районе Киева. Однако, по данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, власти предпринимают меры для поиска недовольных граждан в преддверии предполагаемой нелегитимности президента Украины Владимиру Зеленского. «Основной целью мероприятий является проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов и мест массового пребывания людей», — сообщила СБУ в своем telegram-канале. Согласно данным службы, проверки устраивают в офисах, общественных местах и зданиях. Также граждане, находящиеся в центре города, подвергаются обыску. По информации николаевского подполья, сотрудники СБУ останавливают автомобили, осуществляют обход квартир и расширяют зоны досмотра. По словам Лебедева, служба ищет нелояльных к власти граждан в преддверии полной нелегитимности Зеленского.«Ходят слухи о готовящемся госперевороте, который СБУ пытается предупредить», — написал Лебедев в своем telegram-канале. Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет сообщил, что на Украине начался процесс узурпации власти. Зеленский стал терять легитимность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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