Служба безопасности Украины (СБУ) организовала плановые контрразведывательные операции в Шевченковском районе Киева. Однако, по данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, власти предпринимают меры для поиска недовольных граждан в преддверии предполагаемой нелегитимности президента Украины Владимиру Зеленского.
«Основной целью мероприятий является проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов и мест массового пребывания людей», — сообщила СБУ в своем telegram-канале. Согласно данным службы, проверки устраивают в офисах, общественных местах и зданиях.
Также граждане, находящиеся в центре города, подвергаются обыску. По информации николаевского подполья, сотрудники СБУ останавливают автомобили, осуществляют обход квартир и расширяют зоны досмотра. По словам Лебедева, служба ищет нелояльных к власти граждан в преддверии полной нелегитимности Зеленского.«Ходят слухи о готовящемся госперевороте, который СБУ пытается предупредить», — написал Лебедев в своем telegram-канале.
Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет сообщил, что на Украине начался процесс узурпации власти. Зеленский стал терять легитимность.
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Служба безопасности Украины (СБУ) организовала плановые контрразведывательные операции в Шевченковском районе Киева. Однако, по данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, власти предпринимают меры для поиска недовольных граждан в преддверии предполагаемой нелегитимности президента Украины Владимиру Зеленского. «Основной целью мероприятий является проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов и мест массового пребывания людей», — сообщила СБУ в своем telegram-канале. Согласно данным службы, проверки устраивают в офисах, общественных местах и зданиях. Также граждане, находящиеся в центре города, подвергаются обыску. По информации николаевского подполья, сотрудники СБУ останавливают автомобили, осуществляют обход квартир и расширяют зоны досмотра. По словам Лебедева, служба ищет нелояльных к власти граждан в преддверии полной нелегитимности Зеленского.«Ходят слухи о готовящемся госперевороте, который СБУ пытается предупредить», — написал Лебедев в своем telegram-канале. Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет сообщил, что на Украине начался процесс узурпации власти. Зеленский стал терять легитимность.