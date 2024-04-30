30 апреля 2024

Два защитника курганского ХК «Зауралье» перешли в клуб из международной лиги. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хоккей. Курган, клюшка, зауралье, хоккейная клюшка
ХК «Зауралье» лишился двух защитников по окончанию сезона Фото:
новость из сюжета
Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Защитники ХК «Зауралье» из Кургана Александр Пелевин и Кирилл Стеклов покинули команду по окончанию регулярного чемпионата ВХЛ. Хоккеисты возвращаются в систему нижегородского ХК «Торпедо» из КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба курганской команды.

«Защитники Александр Пелевин и Кирилл Стеклов покидают нашу команду и возвращаются в систему клуба КХЛ „Торпедо“ (Нижний Новгород), откуда и переходили в „Зауралье“ по ходу завершившегося сезона. Благодарим их за игру в составе нашей команды, профессионализм, самоотдачу и желаем им успехов в дальнейшей карьере», — сообщается в telegram-канале клуба.

Александр Пелевин в минувшем чемпионате и плей-офф Кубка Петрова провел за «Зауралье» 55 матчей и набрал 13 (5+8) очков. По итогам сезона он стал лучшим игроком в команде по показателю полезности — «+24». Также его признавали лучшим защитником месяца в ВХЛ. Кирилл Стеклов сыграл в составе «Зауралья» 17 матчей, в которых не отметился набранными очками.

Ранее основной вратарь ХК «Зауралье» покинул команду. В составе клуба он играл с 2018 года. По имеющейся информации, вратарь переходит в московское «Динамо».

Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Защитники ХК «Зауралье» из Кургана Александр Пелевин и Кирилл Стеклов покинули команду по окончанию регулярного чемпионата ВХЛ. Хоккеисты возвращаются в систему нижегородского ХК «Торпедо» из КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба курганской команды. «Защитники Александр Пелевин и Кирилл Стеклов покидают нашу команду и возвращаются в систему клуба КХЛ „Торпедо“ (Нижний Новгород), откуда и переходили в „Зауралье“ по ходу завершившегося сезона. Благодарим их за игру в составе нашей команды, профессионализм, самоотдачу и желаем им успехов в дальнейшей карьере», — сообщается в telegram-канале клуба. Александр Пелевин в минувшем чемпионате и плей-офф Кубка Петрова провел за «Зауралье» 55 матчей и набрал 13 (5+8) очков. По итогам сезона он стал лучшим игроком в команде по показателю полезности — «+24». Также его признавали лучшим защитником месяца в ВХЛ. Кирилл Стеклов сыграл в составе «Зауралья» 17 матчей, в которых не отметился набранными очками. Ранее основной вратарь ХК «Зауралье» покинул команду. В составе клуба он играл с 2018 года. По имеющейся информации, вратарь переходит в московское «Динамо».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...