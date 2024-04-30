Два защитника курганского ХК «Зауралье» перешли в клуб из международной лиги. Фото

01 мая 2024 в 13:21 Размер текста - 17 +

ХК «Зауралье» лишился двух защитников по окончанию сезона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ Защитники ХК «Зауралье» из Кургана Александр Пелевин и Кирилл Стеклов покинули команду по окончанию регулярного чемпионата ВХЛ. Хоккеисты возвращаются в систему нижегородского ХК «Торпедо» из КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба курганской команды. «Защитники Александр Пелевин и Кирилл Стеклов покидают нашу команду и возвращаются в систему клуба КХЛ „Торпедо“ (Нижний Новгород), откуда и переходили в „Зауралье“ по ходу завершившегося сезона. Благодарим их за игру в составе нашей команды, профессионализм, самоотдачу и желаем им успехов в дальнейшей карьере», — сообщается в telegram-канале клуба. Александр Пелевин в минувшем чемпионате и плей-офф Кубка Петрова провел за «Зауралье» 55 матчей и набрал 13 (5+8) очков. По итогам сезона он стал лучшим игроком в команде по показателю полезности — «+24». Также его признавали лучшим защитником месяца в ВХЛ. Кирилл Стеклов сыграл в составе «Зауралья» 17 матчей, в которых не отметился набранными очками. Ранее основной вратарь ХК «Зауралье» покинул команду. В составе клуба он играл с 2018 года. По имеющейся информации, вратарь переходит в московское «Динамо». ХК «Зауралье» Фото: ХК «Зауралье» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Защитники ХК «Зауралье» из Кургана Александр Пелевин и Кирилл Стеклов покинули команду по окончанию регулярного чемпионата ВХЛ. Хоккеисты возвращаются в систему нижегородского ХК «Торпедо» из КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба курганской команды. «Защитники Александр Пелевин и Кирилл Стеклов покидают нашу команду и возвращаются в систему клуба КХЛ „Торпедо“ (Нижний Новгород), откуда и переходили в „Зауралье“ по ходу завершившегося сезона. Благодарим их за игру в составе нашей команды, профессионализм, самоотдачу и желаем им успехов в дальнейшей карьере», — сообщается в telegram-канале клуба. Александр Пелевин в минувшем чемпионате и плей-офф Кубка Петрова провел за «Зауралье» 55 матчей и набрал 13 (5+8) очков. По итогам сезона он стал лучшим игроком в команде по показателю полезности — «+24». Также его признавали лучшим защитником месяца в ВХЛ. Кирилл Стеклов сыграл в составе «Зауралья» 17 матчей, в которых не отметился набранными очками. Ранее основной вратарь ХК «Зауралье» покинул команду. В составе клуба он играл с 2018 года. По имеющейся информации, вратарь переходит в московское «Динамо».