В Ноябрьске скончался учитель, депутат и почетный гражданин. Фото

В Ноябрьске скончался народный учитель РФ и экс-политик Виктор Ткачук

01 мая 2024 в 16:17 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске скончался почетный гражданин Виктор Ткачук Фото: Илья Московец © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) скончался почетный гражданин города и народный учитель РФ Виктор Ткачук. О его смерти сообщили в социальных сетях. «Ушел из жизни народный учитель Российской Федерации, почетный гражданин города Ноябрьска Виктор Иванович Ткачук. Смерть произошла 30 апреля», — сообщает telegram-канал «NSK». Виктор Ткачук — человек с интересной биографией. В 1975-76 годах преподавал физику в Республике Танзания, занятия вел на английском языке. В Ноябрьск приехал в 1987 году, где устроился в школу №10. В 1997 году один из его учеников получил золотую медаль XXVIII Международной олимпиады по физике, проходившей в Канаде. В 2004 году получил звание «Народный учитель РФ». В 1997 году избирался в депутаты думы Ноябрьска, а в 2000 году — депутатом Государственной думы ЯНАО, в том же году ему было присвоено звание почетного гражданина Ноябрьска. Жители Ноябрьска оставляют соболезнования под постом в Telegram. «Мой учитель, высокий уровень знаний и воспитания дал он в десятой школе. Соболезнования близким, пусть земля будет пухом», — написала Альбина. Виктор Ткачук работал учителем физики telegram-канал «NSK» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ноябрьске (ЯНАО) скончался почетный гражданин города и народный учитель РФ Виктор Ткачук. О его смерти сообщили в социальных сетях. «Ушел из жизни народный учитель Российской Федерации, почетный гражданин города Ноябрьска Виктор Иванович Ткачук. Смерть произошла 30 апреля», — сообщает telegram-канал «NSK». Виктор Ткачук — человек с интересной биографией. В 1975-76 годах преподавал физику в Республике Танзания, занятия вел на английском языке. В Ноябрьск приехал в 1987 году, где устроился в школу №10. В 1997 году один из его учеников получил золотую медаль XXVIII Международной олимпиады по физике, проходившей в Канаде. В 2004 году получил звание «Народный учитель РФ». В 1997 году избирался в депутаты думы Ноябрьска, а в 2000 году — депутатом Государственной думы ЯНАО, в том же году ему было присвоено звание почетного гражданина Ноябрьска. Жители Ноябрьска оставляют соболезнования под постом в Telegram. «Мой учитель, высокий уровень знаний и воспитания дал он в десятой школе. Соболезнования близким, пусть земля будет пухом», — написала Альбина.