Путин назначил экс-губернатора Тверской области своим представителем в СЗФО

Игорь Руденя назначен полномочным представителем президента России в Северо-Западном федеральном округе. Соответствующий указ подписал Владимир Путин 29 сентября.
«Назначить Руденю Игоря Михайловича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе»,— говорится в тексте указа. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ вступает в силу со дня его подписания. Назначение произведено в соответствии с Конституцией РФ. Ранее Игорь Руденя занимал пост губернатора Тверской области.
Вопрос о назначении нового полпреда в СЗФО стал актуальным после перехода предыдущего представителя президента Александра Гуцана на пост генерального прокурора России. Игорь Руденя рассматривался в числе основных кандидатов наряду с Михаилом Ведерниковым и Любовью Совершаевой, однако источники называли его главным претендентом на эту должность. Руденя возглавлял Тверскую область с 2016 года и имеет опыт работы в федеральных органах власти.
