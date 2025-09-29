Путин назначил экс-губернатора Тверской области своим представителем в СЗФО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин назначил Игоря Руденю полпредом в Северо-Западном округе
Путин назначил Игоря Руденю полпредом в Северо-Западном округе Фото:

Игорь Руденя назначен полномочным представителем президента России в Северо-Западном федеральном округе. Соответствующий указ подписал Владимир Путин 29 сентября. 

«Назначить Руденю Игоря Михайловича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе»,— говорится в тексте указа. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вступает в силу со дня его подписания. Назначение произведено в соответствии с Конституцией РФ. Ранее Игорь Руденя занимал пост губернатора Тверской области.

Вопрос о назначении нового полпреда в СЗФО стал актуальным после перехода предыдущего представителя президента Александра Гуцана на пост генерального прокурора России. Игорь Руденя рассматривался в числе основных кандидатов наряду с Михаилом Ведерниковым и Любовью Совершаевой, однако источники называли его главным претендентом на эту должность. Руденя возглавлял Тверскую область с 2016 года и имеет опыт работы в федеральных органах власти.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Игорь Руденя назначен полномочным представителем президента России в Северо-Западном федеральном округе. Соответствующий указ подписал Владимир Путин 29 сентября.  «Назначить Руденю Игоря Михайловича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе»,— говорится в тексте указа. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. Документ вступает в силу со дня его подписания. Назначение произведено в соответствии с Конституцией РФ. Ранее Игорь Руденя занимал пост губернатора Тверской области. Вопрос о назначении нового полпреда в СЗФО стал актуальным после перехода предыдущего представителя президента Александра Гуцана на пост генерального прокурора России. Игорь Руденя рассматривался в числе основных кандидатов наряду с Михаилом Ведерниковым и Любовью Совершаевой, однако источники называли его главным претендентом на эту должность. Руденя возглавлял Тверскую область с 2016 года и имеет опыт работы в федеральных органах власти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...