Задержки и отмены рейсов в России 29 сентября: онлайн-табло

Авиационная отрасль России по-прежнему испытывает сложности. Согласно информации на 29 сентября 2025 года, в трех российских аэропортах были введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. В результате этого отмечаются многочисленные задержки и отмены рейсов. Подробнее — в материале URA.RU.
В каких аэропортах были введены ограничения 29 сентября
Этой ночью временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в аэропортах Калуги и Тамбова. Об этом сообщал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. Также ночью в аэропорту Жуковский временно был приостановлен прием и отправка воздушных судов.
Cколько рейсов задерживается сейчас
Москва
На 08:00 по мск в аэропорту Шереметьево задержано 10 вылетов. Среди направлений — Оренбург, Магас, Мерсин, Ереван, Саратов, Минеральные Воды. Отменены вылеты в Калининград и Санкт-Петербург. Задержка при посадке ожидается у 34 рейсов. Среди направлений — Баку, Тюмень, Томск, Алматы, Саратов, Ереван, Красноярск, Екатеринбург, Казань. Отменены прилеты из Калининграда и Санкт-Петербурга.
В Домодедово задержано 3 рейса в Дубай, Анталью и Ижевск. Отменен рейс в Анталью. Прилетят с опозданием 11 рейсов. Среди направлений — Анталья, Омск, Аддис-Абеба, Барнаул, Норильск, Новосибирск, Екатеринбург. Отменены рейсы им Бишкека и Батуми.
Во Внуково задержаны 3 вылета в Тамбов, Анталью и Ереван. Отменен вылет в Наманган. С опозданием прилетит 8 самолетов из Еревана, Когалыма, Тамбова и Шарм-эль-Шейха. Отменены прилеты из Намангана и Антальи.
Санкт-Петербург
Из аэропорта Пулково отправятся с опозданием 2 рейса в Бишкек и Нижний Новгород. Отменены вылеты в Архангельск, Ташкент и Москву. С опозданием прилетит 6 самолетов из Москвы, Челябинска, Нижневартовска, Горно-Алтайска, Сочи, Антальи. Отменены прибытия из Намангана и Москвы.
Сочи
В сочинском аэропорту им. В.И. Севастьянова на вылет задержано 14 рейсов в Ереван, Уфу, Батуми, Москву, Челябинск, Тбилиси. На прилет выдержано 18 рейсов из Стамбула, Перми, Челябинска, Новокузнецка, Батуми, Екатеринбурга и Уфы. Отменен рейс из Москвы.
