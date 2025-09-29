Эксперт Лихачева: возвращение к биполярному миру - один из сценариев будущего

В отдельных сферах мир движется к биполярности, однако ни одна из стран глобального Юга не готова примыкать к одному из возможных полюсов. В интервью URA.RU декан факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Анастасия Лихачева сказала, что это один из сценариев будущего. Но какие это будут два полюса: Россия — США, США — Китай, пока сказать сложно. Даже если это случится, двум странам обеспечить интересы и «осчастливить» миллиарды людей на Земле им не удастся.
«Я бы назвала это одним из сценариев будущего. Мир, возможно, в отдельных сферах и движется к биполярности, но на этом пути сопротивление куда существеннее, чем это было в ХХ веке. А самое главное — возможности обеспечить амбиции этих четырех-пяти миллиардов человек у США и у Китая в полной мере нет, потому что всех осчастливить, конечно же, будет весьма затруднительно. По чисто военным показателям, то есть по способности не только защитить свою страну, но и уничтожить другие, России и США по-прежнему равных нет», — подчеркнула эксперт.
Заседание «Валдайского клуба» стартует в Сочи 29 января. Из анонса мероприятия следует, что его темой станет «Полицентричный мир: инструкция по применению».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.