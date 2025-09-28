Блогер Артемий Лебедев дал советы россиянам, как выжить в экономически нестабильное время

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев посоветовал россиянам отказаться от избыточных трат и жить по средствам. Об этом он заявил в выпуске обзора новостей, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте».
«Для простых людей совет, конечно, тоже простой: надо жить по средствам и не тратить слишком много. Потому что вдруг потом может на что-нибудь еще пригодиться», — подчеркнул Лебедев в своем видеообращении. Он также отметил, что экономика России сейчас не выглядит такой устойчивой, какой могла бы быть в мирное время.
Лебедев рекомендовал планировать семейный бюджет и откладывать свободные средства на случай дальнейших изменений в экономике. Он предложил отказаться от приобретения дорогой техники последнего поколения, а также рассмотреть возможность открытия банковских вкладов и депозитов для накопления сбережений. По мнению блогера, такие меры позволят гражданам чувствовать себя увереннее в условиях возможных финансовых трудностей.
Ранее Лебедев порекомендовал россиянам заниматься сбором картофеля для поддержания психологического баланса. По его мнению, российская молодежь часто выражает недовольство, не проявляет активности и стремится получать вознаграждение без усилий. В подобных ситуациях, как отметил Лебедев, справляться с депрессивными состояниями следует посредством физического труда, передает «Национальная служба новостей».
