Определен прожиточный минимум в 2026 году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В проекте четко определены суммы прожиточного минимума для разных категорий граждан
В проекте четко определены суммы прожиточного минимума для разных категорий граждан Фото:

Прожиточный минимум в России в 2026 году составит 18 939 рублей. Это следует из проекта федерального бюджета.

В проекте федерального бюджета четко определены суммы прожиточного минимума для разных категорий граждан:

  • В среднем на душу населения — 18 939 рублей;
  • Для трудоспособного населения — 20 644 рубля;
  • Для пенсионеров — 16 288 рублей;
  • Для детей — 18 371 рубль.

Для сравнения, в 2025 году прожиточный минимум составлял 17 733 рубля. Для граждан трудоспособного возраста этот показатель был установлен на уровне 19 329 рублей, для пенсионеров — 15 250 рублей, а для детей — 17 201 рубль.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прожиточный минимум в России в 2026 году составит 18 939 рублей. Это следует из проекта федерального бюджета. В проекте федерального бюджета четко определены суммы прожиточного минимума для разных категорий граждан: Для сравнения, в 2025 году прожиточный минимум составлял 17 733 рубля. Для граждан трудоспособного возраста этот показатель был установлен на уровне 19 329 рублей, для пенсионеров — 15 250 рублей, а для детей — 17 201 рубль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...