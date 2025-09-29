Определен прожиточный минимум в 2026 году

В проекте четко определены суммы прожиточного минимума для разных категорий граждан
Прожиточный минимум в России в 2026 году составит 18 939 рублей. Это следует из проекта федерального бюджета.
В проекте федерального бюджета четко определены суммы прожиточного минимума для разных категорий граждан:
- В среднем на душу населения — 18 939 рублей;
- Для трудоспособного населения — 20 644 рубля;
- Для пенсионеров — 16 288 рублей;
- Для детей — 18 371 рубль.
Для сравнения, в 2025 году прожиточный минимум составлял 17 733 рубля. Для граждан трудоспособного возраста этот показатель был установлен на уровне 19 329 рублей, для пенсионеров — 15 250 рублей, а для детей — 17 201 рубль.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!