На Украине сообщили о возможной отставке министра обороны Умерова

«Цензор»: Рустем Умеров может покинуть пост министра обороны Украины
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рустем Умеров. stock,  stock, умеров рустем
Рустем Умеров был назначен на должность в 2023 году Фото:

Министр обороны Украины Рустем Умеров может покинуть свой пост для назначения на должность министра по инфраструктуре. Об этом сообщает украинское издание «Цензор».

«Причина отставки — постепенная зачистка главой Офиса президента Андреем Ермаком всех руководителей, которые имеют право заходить к [президенту Украины Владимиру] Зеленскому», — написали в издании. Сообщение передает РИА Новости. Там уточнили, что Ермак согласует все контакты чиновников с украинским главой.

Однако пока что неясно, кто может стать следующим министром обороны страны. Издание пишет, что им бы мог стать медийный военный. Это необходимо для создания нужных пиар-ходов.

Рустема Умерова назначили министром обороны Украины 6 сентября 2023 года. Ранее этот пост занимал Алексей Резников. Несмотря на возможные подвижки, Умеров сообщал, что у Киева есть военный план на 2024 год. Однако он отказался его разглашать.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр обороны Украины Рустем Умеров может покинуть свой пост для назначения на должность министра по инфраструктуре. Об этом сообщает украинское издание «Цензор». «Причина отставки — постепенная зачистка главой Офиса президента Андреем Ермаком всех руководителей, которые имеют право заходить к [президенту Украины Владимиру] Зеленскому», — написали в издании. Сообщение передает РИА Новости. Там уточнили, что Ермак согласует все контакты чиновников с украинским главой. Однако пока что неясно, кто может стать следующим министром обороны страны. Издание пишет, что им бы мог стать медийный военный. Это необходимо для создания нужных пиар-ходов. Рустема Умерова назначили министром обороны Украины 6 сентября 2023 года. Ранее этот пост занимал Алексей Резников. Несмотря на возможные подвижки, Умеров сообщал, что у Киева есть военный план на 2024 год. Однако он отказался его разглашать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...