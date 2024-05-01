На Украине сообщили о возможной отставке министра обороны Умерова

«Цензор»: Рустем Умеров может покинуть пост министра обороны Украины

01 мая 2024 в 17:17 Размер текста - 17 +

Рустем Умеров был назначен на должность в 2023 году Фото: Официальный сайт президента Украины Министр обороны Украины Рустем Умеров может покинуть свой пост для назначения на должность министра по инфраструктуре. Об этом сообщает украинское издание «Цензор». «Причина отставки — постепенная зачистка главой Офиса президента Андреем Ермаком всех руководителей, которые имеют право заходить к [президенту Украины Владимиру] Зеленскому», — написали в издании. Сообщение передает РИА Новости. Там уточнили, что Ермак согласует все контакты чиновников с украинским главой. Однако пока что неясно, кто может стать следующим министром обороны страны. Издание пишет, что им бы мог стать медийный военный. Это необходимо для создания нужных пиар-ходов. Рустема Умерова назначили министром обороны Украины 6 сентября 2023 года. Ранее этот пост занимал Алексей Резников. Несмотря на возможные подвижки, Умеров сообщал, что у Киева есть военный план на 2024 год. Однако он отказался его разглашать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр обороны Украины Рустем Умеров может покинуть свой пост для назначения на должность министра по инфраструктуре. Об этом сообщает украинское издание «Цензор». «Причина отставки — постепенная зачистка главой Офиса президента Андреем Ермаком всех руководителей, которые имеют право заходить к [президенту Украины Владимиру] Зеленскому», — написали в издании. Сообщение передает РИА Новости. Там уточнили, что Ермак согласует все контакты чиновников с украинским главой. Однако пока что неясно, кто может стать следующим министром обороны страны. Издание пишет, что им бы мог стать медийный военный. Это необходимо для создания нужных пиар-ходов. Рустема Умерова назначили министром обороны Украины 6 сентября 2023 года. Ранее этот пост занимал Алексей Резников. Несмотря на возможные подвижки, Умеров сообщал, что у Киева есть военный план на 2024 год. Однако он отказался его разглашать.