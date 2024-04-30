30 апреля 2024

Самолет из Тюмени в Ереван задерживается на 5 часов

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Споттинг. Курган, аэропорт, споттинг, пассажиры, utair, трап самолета, ютейр, посадка на рейс
Рейс из Тюмени в Ереван задерживается на несколько часов Фото:

Рейс авиакомпании Utair из Тюмени в Ереван (Армения) задерживается почти на 5 часов. Информация размещена на сайте тюменского аэропорта «Рощино».

«Рейс ЮТ 875 задерживается. Время вылета по расписанию — 15:30. Расчетное время вылета — 20:00» — сказано на сайте аэропорта.

Агентство направило запрос в авиакомпанию. Ответ на него ожидается.

Прямые рейсы из Тюмени в Армению появились совсем недавно. Самолеты из «Рощино» в Ереван начали летать с 5 апреля.

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Рейс авиакомпании Utair из Тюмени в Ереван (Армения) задерживается почти на 5 часов. Информация размещена на сайте тюменского аэропорта «Рощино». «Рейс ЮТ 875 задерживается. Время вылета по расписанию — 15:30. Расчетное время вылета — 20:00» — сказано на сайте аэропорта. Агентство направило запрос в авиакомпанию. Ответ на него ожидается. Прямые рейсы из Тюмени в Армению появились совсем недавно. Самолеты из «Рощино» в Ереван начали летать с 5 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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