Самолет из Тюмени в Ереван задерживается на 5 часов

Рейс из Тюмени в Ереван задерживается на несколько часов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Рейс авиакомпании Utair из Тюмени в Ереван (Армения) задерживается почти на 5 часов. Информация размещена на сайте тюменского аэропорта «Рощино».

«Рейс ЮТ 875 задерживается. Время вылета по расписанию — 15:30. Расчетное время вылета — 20:00» — сказано на сайте аэропорта.

Агентство направило запрос в авиакомпанию. Ответ на него ожидается.

Прямые рейсы из Тюмени в Армению появились совсем недавно. Самолеты из «Рощино» в Ереван начали летать с 5 апреля.