29 февраля 2024

В Тюмени запустят прямой рейс в Армению

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Рощино. Тюмень, аэропорт, рощино
Рейс будет летать из Тюмени раз в неделю Фото:

Из Тюмени запустят прямой рейс в Армению. Об этом сообщили пресс-служба аэропорта Рощино. Самолет в Ереван начнет летать уже с 5 апреля.

«Авиакомпания Shirak Avia приступит к выполнению прямых рейсов из Тюмени в Ереван. Отправиться в столицу Армении можно будет с 5 апреля», — сообщили в пресс-службе авиагавани.

Самолеты будут вылетать из Тюмени раз в неделю по пятницам. Полетная программа запланирована до 26 октября.

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Из Тюмени запустят прямой рейс в Армению. Об этом сообщили пресс-служба аэропорта Рощино. Самолет в Ереван начнет летать уже с 5 апреля. «Авиакомпания Shirak Avia приступит к выполнению прямых рейсов из Тюмени в Ереван. Отправиться в столицу Армении можно будет с 5 апреля», — сообщили в пресс-службе авиагавани. Самолеты будут вылетать из Тюмени раз в неделю по пятницам. Полетная программа запланирована до 26 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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