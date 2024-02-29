В Тюмени запустят прямой рейс в Армению

Рейс будет летать из Тюмени раз в неделю
Из Тюмени запустят прямой рейс в Армению. Об этом сообщили пресс-служба аэропорта Рощино. Самолет в Ереван начнет летать уже с 5 апреля.
«Авиакомпания Shirak Avia приступит к выполнению прямых рейсов из Тюмени в Ереван. Отправиться в столицу Армении можно будет с 5 апреля», — сообщили в пресс-службе авиагавани.
Самолеты будут вылетать из Тюмени раз в неделю по пятницам. Полетная программа запланирована до 26 октября.
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