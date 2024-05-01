США ввели санкции против пяти челябинских компаний

Минфин США внес ввел санкции против пяти компаний из Челябинской области. В антироссийские списки попали предприятия, участвующие в обеспечении оборонно-промышленного комплекса РФ.
«Минфин США вводит санкции против АО «Автомобильный завод «Урал» в Миассе, ООО «Завод СпецАгрегат», ООО «Центр Кибербезопасности», ООО «Ньютон Техникс» и Центр компьютерного инжиниринга ЮУрГУ. Предприятия предназначены для поддержки военно-промышленной базы России», — указано в сообщении о санкциях, опубликованном на сайте американского минфина.
В документе уточняется, что американское министерство активно работает над расширением списка организаций и лиц, причастных к развитию российских энергетических проектов. Соответствующие меры нацелены на снижение потенциала РФ в сфере энергоресурсов, металлургии и горнодобывающей промышленности. Под санкции также попал и генеральный директор автозавода «Урал» Павел Яковлев.
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