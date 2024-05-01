США ввели санкции против губернатора Махонина и оборонных заводов Перми

02 мая 2024 в 01:13 Размер текста - 17 +

Пермские компании попали в обновленный список санкций американского Минфина Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Вашингтон ввел персональные санкции против губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. В список также вошли порядка 20 прикамских компании, оказывающих поддержку оборонному комплексу страны. Перечень людей и организаций был опубликован на официальном сайте Минфина США 1 мая. «Дмитрий Николаевич Махонин, поселок Рябинино, Пермский край», — указано в документе. Под ограничение попали «ОДК-СТАР», «Машиностроитель», «Редуктор-ПМ», «ПНИТИ», «ПРОМОЙЛ», «Пермский пороховой завод» и другие. В списке — девять фамилий чиновников, политических деятелей и предпринимателей из Прикамья. В феврале под санкции США попал Пермский завод металлообрабатывающих центров. В американском Госдепартаменте отмечали, что новый пакет ограничений направлен на подрыв энергетической отрасли РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вашингтон ввел персональные санкции против губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. В список также вошли порядка 20 прикамских компании, оказывающих поддержку оборонному комплексу страны. Перечень людей и организаций был опубликован на официальном сайте Минфина США 1 мая. «Дмитрий Николаевич Махонин, поселок Рябинино, Пермский край», — указано в документе. Под ограничение попали «ОДК-СТАР», «Машиностроитель», «Редуктор-ПМ», «ПНИТИ», «ПРОМОЙЛ», «Пермский пороховой завод» и другие. В списке — девять фамилий чиновников, политических деятелей и предпринимателей из Прикамья. В феврале под санкции США попал Пермский завод металлообрабатывающих центров. В американском Госдепартаменте отмечали, что новый пакет ограничений направлен на подрыв энергетической отрасли РФ.